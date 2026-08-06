Togo/Libye: Denis Abalo poursuit sa carrière en Libye

6 Août 2026
Togonews (Lomé)

Plutôt que de tenter l'aventure en Irak, Denis Abalo a choisi de poursuivre sa carrière en Libye. Le milieu de terrain togolais de 23 ans s'est engagé avec Union Military SC (Al Ittihad Al Askary SC), après une saison convaincante sous les couleurs d'Al Anwar, en première division libyenne.

Formé au DYTO FC de Lomé, Abalo reste ainsi dans l'élite du football libyen.

Son nouveau club aborde la saison avec de grandes ambitions, après avoir terminé à la première place du groupe 3 du championnat lors de l'exercice 2025-2026.

Union Military SC mise sur un milieu capable d'apporter de la solidité à la récupération, de fluidifier les transitions et de participer à l'organisation du jeu. Pour le joueur togolais, ce transfert représente l'occasion d'évoluer dans un environnement plus compétitif et de contribuer aux objectifs d'un club qui ambitionne de jouer les premiers rôles sur la scène nationale.

Union Military SC est basé à Benghazi. Il est affilié à l'institution militaire libyenne.

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