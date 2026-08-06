Sénégal: AfroBasket U18 (F) - Le pays défait par le Cameroun

5 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Entrée en lice ratée pour le Sénégal à l'AfroBasket U18 féminin. Ce mercredi 05 aout 2026, au Palais des Sports de Treichville à Abidjan, les Lioncelles se sont largement inclinées face au Cameroun sur le score de 61 à 30, sans jamais parvenir à inquiéter leurs adversaires.

Pour leur premier match dans la compétition, les Sénégalaises n'ont pas su faire face à une équipe camerounaise beaucoup plus solide sur tous les compartiments du jeu. La sélection du Cameroun a survolé la rencontre, portée notamment par Éveline Toyounon, auteure d'une performance de très haut niveau avec 24 points et 15 rebonds. Autre indicateur de la mainmise camerounaise sur ce match : la domination au rebond, avec 71 ballons captés au total, dont 40 en défense.

Dès le premier quart-temps, le ton est donné : le Cameroun s'impose 25 à 12. Le Sénégal tente bien une réaction en fin de deuxième quart-temps, s'appuyant sur deux paniers à trois points, mais cela ne suffit pas à réduire significativement l'écart avant la pause, les Camerounaises menant alors 34 à 24.

Effondrement offensif en seconde période

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C'est après la mi-temps que la rencontre bascule véritablement. Les Lioncelles traversent une période de sécheresse offensive impressionnante, ne marquant que 6 petits points sur l'ensemble des deux derniers quarts-temps. Ce passage à vide permet au Cameroun de creuser un écart insurmontable et de conclure la rencontre sur un score sans appel de 61 à 30.

Les Sénégalaises auront l'occasion de se rattraper dès vendredi, face à la Tunisie. Cette dernière a également connu un début de tournoi compliqué, s'inclinant 54 à 50 face au Nigeria lors de son premier match.

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