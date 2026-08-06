Afrique: Mercato - C'est officiel, Dion Lopy quitte l'Espagne pour rejoindre l'Arabie Saoudite

Dion Lopy change de continent. Le milieu de terrain sénégalais, qui évoluait à Almería depuis trois ans, s'est engagé avec le club saoudien d'Al-Ittihad, où il retrouvera une importante communauté sénégalaise installée sur place.

Ce transfert surprend, car le joueur de 24 ans venait tout juste de prolonger son bail avec le club andalou jusqu'en 2030. Plusieurs écuries européennes, dont Aston Villa, s'étaient d'ailleurs positionnées pour le recruter. Finalement, Lopy n'aura pas eu l'occasion de disputer une saison supplémentaire sur le Vieux Continent : il file directement vers l'Arabie saoudite, où il a paraphé un contrat courant jusqu'en 2029 avec l'un des clubs les plus décorés du football arabe.

De son côté, la direction d'Almería a confirmé le départ de son ancien milieu de terrain, saluant les 105 apparitions effectuées sous ses couleurs et remerciant le joueur pour son engagement durant ces trois saisons. Le club a précisé que Lopy avait déjà quitté le stage de préparation de Marbella pour rallier sa nouvelle destination. L'opération rapporterait environ 13 millions d'euros aux Andalous, auxquels pourraient s'ajouter 6 millions supplémentaires sous forme de bonus.

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Sur les réseaux sociaux, Al-Ittihad a officialisé la nouvelle avec un message de bienvenue au joueur, tandis qu'Almería lui a rendu hommage pour sa contribution au club durant son passage en Liga.