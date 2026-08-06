Sénégal: Saraya - À Sansamba, la culture au service de la paix aux frontières

Le village frontalier de Sansamba, dans la commune de Bembou, a accueilli, ce mercredi après-midi, la troisième édition des Journées culturelles organisées par le Conseil consultatif de la jeunesse de Bembou (CCJB), anciennement Conseil communal de la jeunesse de Bembou. Placée sous le thème « Femmes et jeunes aux avant-postes de l'alerte précoce et de la prévention des conflits transfrontaliers », cette manifestation a associé la promotion du patrimoine culturel et la sensibilisation aux enjeux sécuritaires dans cette zone limitrophe du Mali.

Tout au long de la journée, les populations ont assisté à des prestations de danses traditionnelles, de chants du terroir et à des démonstrations culturelles mettant en valeur les richesses locales. Une opération de reboisement a également été organisée, traduisant l'engagement des participants en faveur de la protection de l'environnement.

À l'origine de cette initiative, l'ancien président du Conseil communal de la jeunesse de Bembou, Moro Samoura, a indiqué que ces journées visent à préserver les traditions locales tout en utilisant la culture comme vecteur de sensibilisation. Face à l'instabilité qui prévaut de l'autre côté de la frontière malienne, il a appelé les femmes et les jeunes à jouer un rôle actif dans l'alerte précoce, la prévention des conflits et la préservation de la paix.

Le président des jeunes de Sansamba, Souleymane Keïta, s'est félicité de la tenue de cette rencontre dans son village. Il a annoncé la mise en place prochaine d'un comité de veille citoyenne destiné à accompagner les forces de défense et de sécurité. Selon lui, la protection des frontières exige une collaboration étroite entre les populations et les autorités.

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Le chef du village, Mamadou Diarra, a salué une initiative qui renforce les liens de fraternité, favorise les échanges entre les communautés et consolide la cohésion sociale. Au nom des femmes, Banadji Diallo a exhorté la jeunesse à poursuivre son engagement en faveur de la paix. Pour sa part, le président du CCJB, Dembo Dansokho, a invité les jeunes à s'impliquer davantage dans les dispositifs d'alerte précoce, à signaler toute situation suspecte et à collaborer avec les autorités pour préserver la stabilité dans cette commune frontalière.