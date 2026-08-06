Afrique: Le ministre Abdourahmane Diouf porte la voix du Président Diomaye Faye au Forum Infra for Africa 2026 à Dar es Salaam

Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, El Hadji Abdourahmane Diouf, a représenté le Président de la République Bassirou Diomaye Faye au Forum Infra for Africa 2026, tenu à Dar es Salaam sous le haut patronage de la Présidente tanzanienne, Dr Samia Suluhu Hassan. Organisée par Africa50, cette rencontre a rassemblé les principaux décideurs du continent autour du financement des infrastructures et de la transition énergétique.

Dans un communiqué publié à l'issue de sa mission, le ministre a indiqué avoir accompli cette tâche « avec un profond sens de l'honneur ».

Un plaidoyer pour une transition énergétique « juste, souveraine et inclusive »

Point d'orgue de son déplacement, El Hadji Abdourahmane Diouf a pris part à un panel ministériel réunissant plusieurs de ses homologues africains ainsi que le Secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Il y a défendu la position sénégalaise en matière énergétique, plaidant pour « une transition énergétique juste, souveraine et inclusive, fondée sur la valorisation responsable de nos ressources gazières au service de notre industrialisation et du développement durable du continent africain ».

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Un tête-à-tête stratégique avec la BAD

En marge du forum, le ministre a également été reçu par le Président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Dr Sidi Ould Tah. Selon le communiqué, ces échanges ont porté sur « le renforcement du partenariat stratégique entre le Sénégal et la BAD », avec un accent particulier sur trois chantiers : le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), l'initiative Mission 300, ainsi que des investissements visant à « accélérer l'accès de nos populations à une énergie fiable, abordable et durable ».

Au terme de sa mission, le ministre a résumé la portée de sa participation en des termes qui se veulent à la fois bilatéraux et panafricains : cette visite aura été, selon ses mots, l'occasion de « réaffirmer l'engagement du Sénégal en faveur d'une Afrique plus intégrée, plus résiliente et plus prospère ».

C'est avec un profond sens de l'honneur que j'ai représenté Son Excellence Monsieur le Président de la République au Forum Infra for Africa 2026, à Dar es Salaam sous le haut patronage de Son Excellence Dr Samia Suluhu Hassan, Présidente de la République Unie de Tanzanie.