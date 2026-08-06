Sénégal: La communauté mouride en deuil - Sokhna Mame Amy Mbacké, fille de Serigne Mountakha, rappelée à Dieu

6 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Birane Diop

La communauté mouride est en deuil. Sokhna Mame Amy Mbacké, fille du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, est rappelée à Dieu ce mercredi 5 août 2026.

Selon nos informations, la défunte était souffrante depuis plusieurs semaines et s'était rendue en France pour y recevoir des soins médicaux. Son décès, survenu ce mercredi, plonge la communauté mouride dans une profonde tristesse.

En ces douloureuses circonstances, la rédaction du Soleil Digital présente ses sincères condoléances au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à sa famille ainsi qu'à l'ensemble de la communauté mouride. Puisse Allah, dans Son infinie miséricorde, l'accueillir dans Son Paradis éternel.

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