Sénégal: Le Centre national antipoison se dote d'un laboratoire de référence et de nouveaux moyens mobiles

Dakar — Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, a lancé, mercredi à Dakar, les activités du Laboratoire de toxicologie et de pharmacologie clinique (LTPC) du Centre national antipoison (CNAP), une infrastructure présentée comme un levier majeur pour renforcer la sécurité sanitaire, améliorer la prise en charge des intoxications et consolider la souveraineté scientifique du Sénégal, a constaté l'APS.

"La mise en service du laboratoire met fin à un important déficit technique grâce à une réhabilitation complète de l'infrastructure et à l'acquisition d'équipements scientifiques de dernière génération pour un coût global de 1,6 milliard de francs CFA, financé dans le cadre du projet de réponse à la COVID-19", a souligné le le professeur Mamadou Fall, directeur du CNAP.

Ce nouveau plateau technique est composé d'équipements de haute technologie permettant notamment l'identification rapide de substances toxiques, le dosage des métaux lourds, l'analyse des drogues de synthèse, des pesticides et d'autres contaminants, a-t-il ajouté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de la prise en charge des intoxications, le laboratoire interviendra dans les domaines de la pharmacovigilance, la médecine légale, la lutte contre le dopage, la sécurité routière, la surveillance environnementale et la recherche clinique, a-t-il fait savoir.

Venu présider la cérémonie, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est réjoui du "véritable joyau technologique" que constitue ce laboratoire, relevant qu'il permettra de répondre plus efficacement aux intoxications environnementales, professionnelles, médicamenteuses et alimentaires, tout en renforçant l'expertise médico-légale, la pharmacovigilance et la sécurité sanitaire.

Le lancement des activités du LTPC a également été marqué par la remise d'un camion-laboratoire d'un coût de plus de 624 millions de francs CFA à l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) et d'un camion-atelier de maintenance biomédicale de plus de 340 millions de francs CFA à la Direction des équipements et de la maintenance (DEM).

Ces deux véhicules serviront à améliorer le contrôle de la qualité des médicaments et la maintenance des équipements médicaux sur l'ensemble du territoire national, a souligné le ministre.

"Ces équipements permettront respectivement de rapprocher les activités de contrôle de la qualité des médicaments des zones les plus éloignées et d'assurer une maintenance plus rapide des équipements biomédicaux dans les structures sanitaires", a-t-il dit.

Ibrahima Sy n'a pas manqué d'appeler les responsables des structures bénéficiaires à assurer une "utilisation rigoureuse" des équipements afin d'en garantir la pérennité.

Venu prendre part aux deux activités, Aida Gadiaga, représentante de la Banque mondiale a rappelé que la rénovation et l'équipement du laboratoire, financés à hauteur de 1,6 milliard de francs CFA, constituent un investissement "stratégique" pour la surveillance, le diagnostic et la prise en charge des intoxications.

Elle a par ailleurs rappelé que l'institution bancaire internationale a mobilisé près de 18 milliards de francs CFA sous forme de dons afin de soutenir le système de santé sénégalais et qu'elle a approuvé, en mars dernier, un nouveau financement de 67 milliards de francs CFA destiné à renforcer la résilience du secteur sanitaire national.