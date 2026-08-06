Sénégal: Mbour - Plus de 25 personnes formées aux techniques d'écoconstruction

Mbour — Plus de 25 personnes issues de la banlieue de Dakar, mobilisées par l'ONG UrbaSen, ont été formées à Kignabour, une localité de la commune de Popenguine (Mbour) par la Compagnie Africaine des constructions en terre (COMPACT) aux techniques d'écoconstruction, a constaté, mercredi, l'APS.

Cette formation entre dans le cadre de la mise en oeuvre du projet "Générer une ambition pour une adaptation menée localement" (GA-LLA) de l'ONG UrbaSen, a précisé sa chargée de programme, Rokhaya Fall, lors d'une séance de partage.

Ce projet vise à promouvoir la construction en terre, une alternative durable, économique et adaptée aux réalités climatiques des zones vulnérables de la banlieue dakaroise.

La Compagnie Africaine des constructions en terre, basée à Kignabour, est de son côté, spécialisée dans l'écoconstruction de maisons en briques à base de typha et de terre compressée (BTC), très pratique pour réduire la chaleur.

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"Nous étions venus faire un partage d'expérience avec COMPACT, afin de renforcer les capacités de notre équipe technique en écoconstruction", a expliqué Mme Fall.

"Mais également permettre aux parties prenantes du projet GA-LLA, de s'imprégner des techniques de construction avec des matériaux locaux en vue d'une appropriation de ces types de construction auprès des populations", a-t-elle ajouté.

Mme Fall a indiqué que l'objectif général de cette activité est de favoriser un apprentissage mutuel et participatif, entre pairs, sur les techniques d'écoconstruction à base de typha et de terre.

"L'activité visait à créer un espace d'apprentissage, entre pairs, autour des pratiques d'écoconstruction, à permettre aux participants de s'imprégner concrètement des techniques de construction à base de typha et de terre à travers des ateliers pratiques participatifs", a-t-elle encore souligné.

Le projet : "Générer une ambition pour une adaptation menée localement" (GA-LLA), fruit d'un partenariat entre le gouvernement néerlandais et des organisations civiles, oeuvre à promouvoir des solutions d'adaptation au niveau local.

Les participants viennent majoritairement des communes d'intervention du projet, notamment Wakhinane Nimzatt, Djeddah Thiaroye Kao et Thiaroye Sur mer, dans les départements de Pikine et Guédiawaye.