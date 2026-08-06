Sénégal: L'Etat veut faire des guides religieux un socle de la coexistence pacifique et de la valorisation des diplômés en langue arabe (Délégué général)

5 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le délégué général aux Affaires religieuses, Djim Ousmane Dramé, a réaffirmé, mercredi à Dakar, la volonté de l'État de s'appuyer sur les guides religieux pour préserver le modèle sénégalais de coexistence pacifique et promouvoir une meilleure prise en charge des diplômés en langue arabe.

"Je suis là au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui nous a instruit d'accorder une importance particulière à toutes les entités religieuses du pays", a-t-il déclaré lors d'une visite de courtoisie au guide religieux et spirituel soufi Thierno Alioune Thiam.

Le délégué général au Affaires religieuses a rappelé à cette occasion que la création de la Délégation générale aux Affaires religieuses traduit la volonté des autorités de donner une plus grande envergure à la gestion des questions religieuses dans un pays où "la quasi-totalité de la population est croyante".

Selon lui, cette structure est investie d'une double mission : veiller au renforcement du dialogue et de la cohésion entre les différentes communautés religieuses, tout en travaillant à l'insertion socioprofessionnelle des diplômés en langue arabe.

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"La délégation comporte deux branches : l'une consacrée aux questions religieuses et l'autre à l'insertion des diplômés en langue arabe", a dit M. Dramé.

Il a indiqué qu'un séminaire réunissant des experts sera prochainement organisé afin d'identifier des solutions durables à la problématique de l'insertion de ces diplômés.

Il a également rappelé qu'un précédent séminaire consacré aux discours religieux avait permis d'élaborer un document de référence, en langues arabe et française, destiné à promouvoir la tolérance, le vivre-ensemble et la coexistence entre les religions, les confréries et les communautés.

M. Dramé a, par ailleurs, évoqué le programme de cartographie des daaras (écoles coraniques) initié par le ministère de l'Éducation nationale, afin de permettre une meilleure connaissance de ces établissements d'enseignement, en vue d'un accompagnement plus efficace par l'État.

L'hôte du délégué aux Affaires religieuses, Thierno Alioune Thiam, a, pour sa part, salué, à travers la visite de M. Dramé et sa délégation, la démarche des pouvoirs publics en faveur des familles religieuses.

Le guide religieux a notamment insisté sur la nécessité d'accompagner davantage les diplômés en langue arabe afin de favoriser leur insertion, tout en plaidant pour un renforcement du soutien de l'État aux daaras.

Il a formulé des prières pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale au Sénégal, avant de demander au délégué général de transmettre au président de la République son appel en faveur d'un appui accru aux daaras.

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