Sénégal: Pré-qualifications FIBA JO 2028 - Treize Lionnes retenues pour poursuivre la préparation

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale senior féminine de basket-ball du Sénégal, Cheikh Sarr, a retenu une liste de 13 joueuses pour poursuivre la préparation en vue des Pré-qualifications FIBA des Jeux olympiques de Los Angeles 2028, a annoncé, mercredi, la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB).

Le tournoi de préqualification aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028 se déroulera du 17 au 23 août 2026 à Guadalajara, au Mexique.

Les Lionnes sont logées dans le groupe B avec le Canada, le Mexique, et les Philippines.

Cette nouvelle réduction de l'effectif intervient à l'issue d'une phase de préparation engagée par le staff technique national en perspective de cette compétition qualificative.

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Les joueuses retenues poursuivront le stage de préparation en vue de la compétition.

Les 13 basketteuses évoluent dans plusieurs championnats, notamment au Sénégal, en France, en Espagne, en Arabie saoudite, en Égypte, au Rwanda et aux États-Unis.

Les Pré-qualifications FIBA des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 constituent une étape importante dans la campagne de qualification des Lionnes pour les prochains Jeux olympiques.

La liste des joueuses retenues :

Yacine Diop (Rwanda), Khadija Faye ( Espagne), Madjiguene Sène ( Arabie saoudite), Sokhna Bintou Lo et Fanta Gassama (Espagne), Cierra Dillard (Egypte) Khadidiatou Diouf, Lena Timera, Fatou Kine Filor, Maty Fall ( France), Ndioma Kane et Sabou Ndiaye Gueye (États-Unis) et Nogaye Diagne (Sénégal).