Sénégal: L'Université Iba Der Thiam de Thiès offre des consultations et soins gratuits à des habitants de Tivaouane

Tivaouane — L'Université Iba Der Thiam de Thiès, en partenariat avec la mairie de Tivaouane, a offert mercredi, des consultations médicales et des soins gratuits à des populations de la cité religieuse de Tivaouane, a constaté l'APS.

Plusieurs personnes ont bénéficié de cette initiative de gratuité, qui a mobilisé des médecins spécialistes, des pharmaciens, des infirmiers et des étudiants en santé. Les consultations concernent la médecine interne, la pédiatrie, la gynécologie obstétrique, l'oto-rhino-laryngologie (ORL) entre autres spécialités.

Ces consultations gratuites ont permis à de nombreux bénéficiaires de découvrir des pathologies qu'ils traînaient sans le savoir ou d'assurer le suivi de maladies chroniques, sans bourse délier.

"Cette action humanitaire, à quelques semaines du Gamou de Tivaouane, s'inscrit dans le service à la communauté, troisième pilier de l'université, à travers lequel l'institution appuie le développement local", a réagi le recteur de l'Université Iba Der Thiam de Thiès Mamadou Babacar Ndiaye.

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"Cette collaboration entre l'université et la municipalité ne se limite pas au secteur de la santé. Elle inclue des programmes de formation, de renforcement de capacités, d'accompagnement des talibés sans diplômes officiels, ainsi que des actions en faveur des agriculteurs, des techniciens et d'autres acteurs de développement", a dit, pour sa part, le professeur professeur Madoki Maguette Diop.

Rappelant le protocole d'accord qui lie les deux institutions, le maire de Tivaouane Demba Diop Sy a souligné que cette collaboration "contribue à améliorer les conditions de vie des populations, tout en aidant la cité à se préparer à accueillir, dans de meilleures conditions sanitaires, le Gamou, prévu dans quelques semaines".

Les consultations et soins médicaux se poursuivront jusqu'au vendredi, afin de permettre au plus grand nombre d'habitants de Tivaouane et environs de profiter gratuitement de ces prestations médicales, selon les initiateurs.