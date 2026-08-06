Afrique: Afrobasket féminin U18 - Les Lioncelles chutent lourdement face au Cameroun (61-30)

Dakar — L'équipe nationale féminine de basket-ball du Sénégal des moins de 18 ans s'est lourdement inclinée, mercredi, face à celle du Cameroun (61-30), lors de son entrée en lice à l'Afrobasket féminin U18 2026, à Abidjan (5 au 16 août).

Les Lioncelles ont été dominées tout au long de la rencontre. À la mi-temps, les Camerounaises menaient déjà d'un écart de dix points (34-24).

En seconde période, les Sénégalaises ont complètement déjoué, n'inscrivant que six points en deux quart-temps, ce qui a permis au Cameroun de creuser davantage l'écart.

Les Lioncelles s'inclinent ainsi pour leur premier match de la compétition, avant d'affronter la Tunisie, vendredi à 13h30, pour leur deuxième rencontre du groupe D.

Le Sénégal partage ce groupe avec le Nigeria, qu'il affrontera dimanche lors de son dernier match de poule.