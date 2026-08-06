Sénégal: Des experts réunis à Dakar pour promouvoir le nucléaire appliqué à l'agriculture

Dakar — La capitale sénégalaise abrite du 3 au 7 août une réunion régionale consacrée aux sciences nucléaires appliquées à l'agriculture, une rencontre destinée à promouvoir l'intégration de ces technologies dans les formations universitaires et leur utilisation au service de la production agricole, a-t-on appris, mercredi, des initiateurs.

Des experts, universitaires et responsables institutionnels prennent part à cette rencontre scientifique organisée par le Laboratoire Campus de Biotechnologies végétales de l'Université Cheikh Anta Diop, en partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Elle s'inscrit dans le cadre de l'initiative Atoms4Food, lancée en 2023 par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'AIEA, informe un communiqué reçu des services de communication de l'UCAD.

Les participants entendent notamment réfléchir à une réforme des curricula afin d'adapter les compétences aux besoins du secteur agricole, en intégrant les technologies nucléaires dans les programmes d'enseignement, souligne la même source.

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"Nous devons faire en sorte d'intégrer dans nos programmes d'enseignement les technologies nucléaires, afin de les utiliser dans le domaine agricole au sens large, que ce soit pour l'amélioration des plantes, la santé des sols ou encore l'aquaculture", peut-on lire dans le communiqué citant le professeur Diaga Diouf, responsable du Laboratoire Campus de Biotechnologies Végétales de l'UCAD.

Selon l'universitaire, les applications des sciences nucléaires couvrent plusieurs domaines de l'agriculture, notamment l'amélioration des variétés de plantes, la gestion des sols et de l'eau ainsi que la lutte contre les insectes.

Le nucléaire peut également aider à atténuer les pertes post-récolte, un "défi auquel sont confrontés plusieurs pays africains, dont le Sénégal", a-t-il relevé.

"Lorsqu'on utilise ce qu'on appelle les techniques d'irradiation pour stériliser les aliments, elles permettent de détruire les germes et d'augmenter leur durée de conservation", a fait savoir Abdou Salam Ndiath, chef de section à la Division Afrique du Département de la coopération technique de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

S'exprimant au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation lors de la cérémonie d'ouverture, le professeur Hamidou Dathe a insisté sur la nécessité de disposer d'une "stratégie réfléchie, portée au plus haut niveau des institutions universitaires, pour l'intégration des sciences nucléaires dans leurs curricula, en concertation avec les acteurs du secteur agricole".