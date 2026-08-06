Congo-Brazzaville: Samira Leonie, nouvelle ambassadrice de la marque 1xBet Congo-Brazzaville

1xBet Congo-Brazzaville a officiellement présenté Samira Leonie comme nouvelle ambassadrice de la marque en République du Congo. La cérémonie de signature s'est tenue le 24 juillet au Radisson Blu M'Bamou Palace Hotel, à Brazzaville.

L'événement a pris la forme d'une soirée lifestyle et médias, organisée dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de la nouvelle ambassadrice. Il a réuni des représentants des médias, des blogueurs, des créateurs, des partenaires de la marque, ainsi que les proches et les invités de Samira Leonie. Au programme : cérémonie officielle, échanges avec la presse, séance photo, cocktail de bienvenue et soirée d'anniversaire.

Le temps fort de la soirée a été la signature de l'accord de partenariat entre Samira Leonie et un représentant de 1xBet Congo-Brazzaville. La nouvelle ambassadrice a ensuite pris la parole devant les invités et les médias, avant que la célébration ne se poursuive avec les félicitations adressées à l'occasion de son anniversaire.

1xBet Lifestyle & Community

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Samira Leonie est bien connue du public local comme une figure dynamique de la scène lifestyle et digitale en République du Congo. Pour 1xBet Congo-Brazzaville, ce partenariat s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la présence locale de la marque. L'entreprise souhaite se rapprocher davantage de la communauté congolaise et soutenir le sport, la culture, les talents locaux, l'univers créatif et les initiatives à impact social.

« Le partenariat avec Samira Leonie représente une étape importante pour 1xBet Congo-Brazzaville. Pour nous, il est essentiel de renforcer notre lien avec la communauté locale à travers le sport, la culture, les projets lifestyle et les initiatives à impact social. Samira possède une forte présence médiatique, une image moderne et un lien authentique avec son audience. C'est pourquoi nous sommes heureux de l'accueillir dans l'équipe 1xBet », a déclaré un représentant de 1xBet Congo-Brazzaville.

« C'est un grand honneur pour moi de devenir ambassadrice de 1xBet Congo-Brazzaville. Pour moi, ce partenariat ne se limite pas à une marque : c'est aussi l'occasion de prendre part à des projets qui rassemblent le sport, la culture et la communauté locale. Je souhaite que notre collaboration soit visible, vivante et utile aux habitants du Congo », a déclaré Samira Leonie.

Un nouveau partenariat, de nouvelles opportunités

Ce partenariat avec Samira Leonie ouvre une nouvelle étape dans la communication locale de 1xBet Congo-Brazzaville, avec un accent particulier sur le sport, la culture, le lifestyle et les projets communautaires.

Les deux parties prévoient de développer ensemble plusieurs actions de relations publiques, d'événements et de communication médias. Parmi les axes envisagés figurent des événements de marque en présentiel, des initiatives culturelles et sociales, des interviews, des formats en direct et des projets destinés à la communauté locale.

1xBet Congo-Brazzaville invite son audience à suivre les actualités de la marque, les activités de Samira Leonie et les nouveaux projets communs développés dans le cadre de ce partenariat.