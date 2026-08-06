Congo-Brazzaville: La Commission Ecofin s'imprègne des réalités du CHU-B

La direction générale du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville (CHU-B) a présenté, le 4 août à Brazzaville, à la Commission économie, finances et contrôle du budget ((Ecofin)) de l'Assemblée nationale, ses activités réalisées ainsi que les difficultés auxquelles elle est confrontée au quotidien.

Préoccupée par des questions de santé, la Commission Ecofin a reçu en séance de travail les responsables dU CHU-B à l'effet de débattre de son financement. Selon le président de cette commission, Maurice Mavoungou, cet établissement public est une vitrine en matière de santé en République du Congo. « Beaucoup d'informations circulent, nous n'avons pas pensé faire confiance à ce qui se dit. Nous avons préféré aller à la source pour obtenir de vous, direction générale, des informations nécessaires susceptibles d'amener les députés de la Commission Ecofin à trouver des solutions aux problèmes qui minent votre établissement », a circonscrit le président de la Commission Ecofin de l'Assemblée nationale.

Après la présentation de la synthèse des activités par le directeur général du CHU-B, le Pr Thierry Raoul Alexis Gombet, les deux parties ont mis un accent sur les solutions à apporter face au sous-financement de cet établissement sanitaire. En effet, cette sensibilisation a porté sur les aspects budgétaires. « Le directeur général et son équipe sont venus nous présenter les difficultés que rencontre cet établissement sanitaire public. De cet échange, nous avons pris acte de cette sensibilisation des autorités budgétaires à la veille du traitement de la loi de finances 2027 pour pouvoir regarder quelles seront les réflexions, les pistes de solutions que nous pourrons envisager ensemble aux problèmes que rencontre le CHU-B », a résumé Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia.

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Selon lui, ces échanges qui vont se poursuivre sont nécessaires parce qu'ils ont permis aux députés de toucher du doigt les réalités financières et budgétaires du CHU, notamment des aspects liés à l'entretien du matériel, le problème des salaires, l'aménagement de l'hôpital.

Notons que le CHU-B travers depuis des années une crise financière et logistique à l'origine des grèves à répétition. L'établissement fonctionne souvent au rythme de service minimum à cause du non-paiement des salaires. De même, la qualité du plateau technique et le respect des normes environnementales restent à désirer.