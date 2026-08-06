Congo-Brazzaville: Vie des institutions - Pierre Ngolo et Pierre Oba jettent les bases d'une collaboration fructueuse

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, et le ministre à la présidence, chargé des Affaires politiques, Pierre Oba, ont souligné le 5 août à Brazzaville la nécessité d'instaurer une collaboration fructueuse.

A la tête d'une délégation comprenant les membres de son cabinet, Pierre Oba a présenté son ministère créé récemment au président de la chambre haute du parlement. « Nous avons eu le privilège, ma délégation et moi, d'être reçus en audience par le président du Sénat. C'est simplement pour nous présenter à lui, parce que, comme vous le savez, le ministère dont j'ai la charge aujourd'hui est de nouvelle création, il est donc en train de chercher son chemin, de s'installer », a expliqué le ministre Pierre Oba à la sortie de l'audience.

Selon lui, parmi les attributions de ce nouveau ministère, il y a les relations avec les autres institutions de la République. Au nombre de ces institutions, se trouve, a-t-il dit, en très bonne place le Sénat. « C'est donc le sens de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est pour mettre en place, avec le Sénat et son bureau, les mécanismes d'un dialogue permanent, d'une concertation permanente aussi. Il s'est agi également de jeter les bases d'une collaboration que nous avons, le président du Sénat et nous-mêmes, qualifié de fructueuse, qui aidera, à coup sûr, le département des Affaires politiques à faire des avancées importantes dans la noble mais aussi délicate mission que nous avons à accomplir », a conclu le ministre.

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Notons que le décret créant ce ministère le définit non pas simplement comme un exécutant mais comme le chef d'orchestre de la politique de la nation dans le domaine des affaires politiques, de la cohésion nationale et du vivre-ensemble. Sa mission s'articule autour de deux axes principaux. En premier, une fonction de veille et d'analyse stratégique. Le ministre chargé des Affaires politiques sera l'oeil du chef de l'État et du gouvernement sur la vie politique nationale. Il devra suivre les relations entre l'exécutif et les acteurs politiques, produire des analyses préventives sur la situation institutionnelle et développer un système d'alerte précoce, notamment en période électorale.

La seconde fonction attribuée à ce ministre est celle de la médiation et de la pacification. Il sera chargé d'organiser des dialogues permanents avec les partis politiques et de préparer des concertations politiques dont il devra veiller à l'application des conclusions. Il doit également « proposer des mécanismes de gestion des tensions et crises politiques ». Ce nouveau ministère assurera, en outre, la liaison entre le président de la République, les partis politiques, le parlement et même l'opinion publique.

Un champ d'activités dans lequel le Sénat dispose d'une riche expérience en sa qualité de modérateur et de conseil de la nation.