À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains, célébrée cette année sous le thème « Piégés derrière l'escroquerie », le Gouvernement gabonais a franchi une étape majeure dans le renforcement de l'identification, de la protection et de l'orientation des victimes de traite des personnes avec la remise officielle du Manuel national consolidé des Procédures Opérationnelles Standardisées (POS) pour la prise en charge des victimes de la traite des personnes et des migrants en situation de vulnérabilité .

Organisée sous l'égide du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits humains, cette cérémonie a réuni les Autorités nationales, les partenaires techniques et financiers, le Système des Nations Unies, et les missions diplomatiques ainsi que les organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la traite des êtres humains.

Une avancée majeure pour la protection des victimes

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Le nouveau manuel constitue désormais le référentiel national pour l'identification, l'orientation, l'assistance, la protection et la réintégration des victimes de la traite des personnes et des migrants en situation de vulnérabilité. Il permettra aux acteurs de l'application de la loi, aux acteurs judiciaires, aux services sociaux, aux organisations de la société civile et aux autres acteurs concernés d'agir de manière harmonisée et coordonnée.

Fruit d'un processus participatif et collectif engagé depuis août 2025, ce document a été élaboré sous la coordination de la Commission nationale de Prévention et de Lutte contre la Traite des Personnes (CNPLCTP), avec la contribution du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l'appui technique de l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), dans le cadre du programme conjoint MPTF Togo-Gabon « Renforcement de la gestion de la migration mixte et lutte contre la criminalité transnationale organisée en matière de trafic d'êtres humains le long des routes maritimes et terrestres du Togo au Gabon », financé par le Fonds d'affectation spécial pluripartenaire pour la Migration (Migration MPTF).

Le manuel repose sur cinq principes fondamentaux : une approche fondée sur les droits humains et sensible au genre, orientée vers les droits de l'enfant, ancrée dans le principe de non-criminalisation des victimes et soucieuse de leurs traumatismes.

Un outil stratégique au service de l'engagement du Gabon

La remise officielle de ce manuel s'inscrit dans les efforts continus du Gabon visant à renforcer son cadre de prévention et de lutte contre la traite des personnes. Etat partie à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée depuis 2004 et au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes depuis 2010, le pays poursuit la consolidation et le renforcement de son dispositif juridique et institutionnel afin de mieux protéger les personnes vulnérables et de lutter efficacement contre les réseaux criminels.

Au-delà de son caractère technique, ce manuel traduit une volonté collective de placer les droits, la dignité et l'intérêt supérieur des victimes au coeur de l'action publique. Son utilisation contribuera à améliorer l'identification précoce des victimes, leur orientation vers les services compétents et leur accès à une assistance adaptée, tout en renforçant les mécanismes de prévention et de répression.