L'approche de l'Égypte vis-à-vis du fleuve Abay (le Nil) a été façonnée par une doctrine de domination stratégique plutôt que par un partenariat équitable. Les gouvernements successifs du Caire ont cherché à préserver une position privilégiée ancrée dans des accords datant de l'époque coloniale que l'Éthiopie n'a jamais acceptés. Dans cette perspective, une Éthiopie plus forte et plus autonome n'est pas simplement un État voisin en quête de développement. De toute évidence, cette nation d'Afrique de l'Est remet en cause un ordre régional que l'Égypte s'efforce depuis longtemps de préserver.

Cette mentalité aide à expliquer pourquoi l'Égypte s'est systématiquement opposée au programme de développement souverain de l'Éthiopie, en particulier au Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD). Plutôt que d'adopter un cadre d'utilisation équitable du Nil, Le Caire a à maintes reprises considéré le développement de l'Éthiopie comme une menace géopolitique. Il en a résulté une série de pressions diplomatiques, de manoeuvres régionales et d'efforts visant à restreindre l'espace stratégique de l'Éthiopie.

Ces dernières années, ces efforts se sont étendus au-delà du fleuve Abay lui-même. De la géopolitique de la mer Rouge aux dynamiques sécuritaires et diplomatiques dans la Corne de l'Afrique, l'Égypte a cherché à tirer parti des vulnérabilités de l'Éthiopie. Il en ressort une stratégie d'endiguement plus large : utiliser les alliances régionales, la pression diplomatique et l'influence politique pour maintenir l'Éthiopie sous une tension géopolitique constante.

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L'exploitation des divisions internes de l'Éthiopie a constitué un élément central de cette stratégie. Tout au long de l'histoire moderne, des acteurs extérieurs ont souvent tenté de transformer les fractures politiques internes en levier stratégique contre l'État éthiopien. Aujourd'hui, de nombreux analystes éthiopiens affirment que certaines factions antigouvernementales se sont de plus en plus alignées sur des acteurs extérieurs dont les intérêts convergent vers l'affaiblissement de la position nationale de l'Éthiopie.

La question la plus controversée concerne la coopération entre des éléments du TPLF et des acteurs étrangers hostiles à l'essor stratégique de l'Éthiopie. Que ce soit par le biais d'une coordination politique, d'une amplification médiatique ou d'un soutien extérieur, le sentiment qui prévaut en Éthiopie est que l'instabilité intérieure est en train d'être internationalisée. Dans ce discours, les conflits internes de l'Éthiopie deviennent des instruments de pression extérieure plutôt que de simples différends politiques nationaux.

C'est là que la campagne égyptienne s'est montrée la plus visible : guerre psychologique, obstruction diplomatique et désinformation médiatique autour du GERD. Depuis des années, les responsables égyptiens véhiculent des discours catastrophistes sur le barrage, malgré l'absence de preuves indiquant que le GERD privera définitivement les pays en aval de l'eau de l'Abay ou du Nil. Le barrage ne consomme pas le fleuve ; il le régule.

La réalité hydrologique est difficile à ignorer. Le GERD peut réduire les crues saisonnières destructrices, réguler les débits fluviaux, diminuer l'accumulation de sédiments dans les réservoirs en aval et améliorer la gestion de l'eau dans l'ensemble du bassin. Il ne s'agit pas simplement d'affirmations éthiopiennes ; ce sont des enjeux largement abordés dans les évaluations techniques et hydrologiques des grands réservoirs en amont.

Plus important encore, le GERD représente bien plus qu'un simple projet hydroélectrique. C'est un symbole de l'autofinancement africain, de l'ambition technologique et du développement souverain. Construit en grande partie grâce à des fonds publics éthiopiens, il incarne un principe qui dérange depuis longtemps ceux qui estiment que le Nil devrait rester régi par des privilèges géopolitiques hérités du passé.

Ce que les responsables égyptiens semblent avoir toujours sous-estimé, c'est la résilience de l'État éthiopien et la profondeur du nationalisme éthiopien. Les pressions extérieures n'ont pas entamé la détermination de l'Éthiopie ; à bien des égards, elles l'ont renforcée. Les efforts continus du pays en faveur du dialogue national et de la réconciliation interne visent à réduire les fractures politiques mêmes que les acteurs étrangers ont historiquement cherché à exploiter.

Dans le même temps, il devient de plus en plus difficile d'ignorer la transformation économique de l'Éthiopie. L'attention internationale s'est détournée des prévisions d'effondrement pour se concentrer sur un pays qui investit massivement dans l'énergie, les infrastructures, la logistique et l'industrialisation. L'intérêt récent de CNN pour la trajectoire économique de l'Éthiopie reflète une réalité plus large : l'Éthiopie est de plus en plus considérée comme l'une des économies émergentes les plus influentes d'Afrique.

Au coeur de cette transformation se trouve le GERD. Avec une capacité de production dépassant les 5 000 mégawatts, il jette les bases de l'expansion industrielle, d'une industrie manufacturière tournée vers l'exportation, de l'électrification et de l'intégration énergétique régionale. Ce projet ne se contente pas de produire de l'électricité ; il redéfinit l'avenir économique de l'Éthiopie.

Cette révolution énergétique s'accompagne d'investissements majeurs dans les transports et la logistique. Le projet d'aéroport international de Bishoftu, mené par Ethiopian Airlines, vise à positionner l'Éthiopie comme une plaque tournante continentale de l'aviation et du fret au service de la Zone de libre-échange continentale africaine. Combinée à des investissements dans les secteurs minier, des énergies renouvelables, du tourisme et des infrastructures numériques, l'Éthiopie se dote ainsi d'une économie plus diversifiée et plus résiliente.

C'est là que réside la signification profonde de l'essor de l'Éthiopie. La stratégie de l'Égypte reposait sur l'hypothèse selon laquelle des pressions pourraient retarder ou faire dérailler l'émergence de l'Éthiopie. Au contraire, l'Éthiopie a continué à développer ses infrastructures, à renforcer son approvisionnement énergétique et à approfondir son intégration économique avec le continent.

Le différend fondamental ne porte plus uniquement sur un barrage. Il s'agit de visions concurrentes du Nil et de la Corne de l'Afrique. L'une vise à préserver une domination historique ; l'autre insiste sur un développement équitable et l'égalité souveraine.

L'histoire évolue dans une seule direction. L'Éthiopie n'abandonne pas le principe d'une utilisation équitable du Nil, et elle ne renonce pas à son droit de sortir des millions de ses citoyens de la précarité énergétique. Le GERD est devenu le symbole de cette détermination.

L'Égypte peut continuer à s'opposer à l'essor de l'Éthiopie, mais résistance ne rime pas avec victoire. L'époque où un seul État pouvait dicter l'avenir de l'Abay (le Nil) touche progressivement à sa fin. L'essor historique de l'Éthiopie ne se contente pas de survivre à l'hostilité de l'Égypte ; il en révèle les limites.