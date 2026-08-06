Madagascar: Afrobasket - U18 - Les Ankoay battent le Gabon in extremis

Les Ankoay arrachent une première victoire capitale face au Gabon. Ce succès les place en position favorable dans la course aux quarts de finale avant leurs deux prochains défis contre le Maroc et le Mali.

L'équipe nationale malgache a réussi son entrée en matière à l'Afrobasket U18 garçons, en Côte d'Ivoire. Au terme d'un match à rebondissements disputé mercredi au Palais des Sports de Treichville, à Abidjan, les Ankoay U18 ont renversé le Gabon (68-65), après avoir compté dix points de retard à la pause (19-17, 8-20, 24-11, 17-17). Menés 27-37 à la mi-temps, les protégés malgaches ont signé une impressionnante remontée grâce à une défense retrouvée et à une meilleure efficacité offensive.

Le tir primé d'Abdul Yvan Hanaffi, à seulement 0,8 seconde de la sirène, a scellé une victoire précieuse pour Madagascar.

Madagascar avait pourtant bien entamé la rencontre. Emmenés par A'Ranty Rasetriarivony, déjà auteur de huit points dans le premier quart-temps, les Ankoay menaient 19-17 après dix minutes. Mais le deuxième quart-temps a tourné au cauchemar. Multipliant les pertes de balle et maladroits aux lancers francs, les Malgaches ont encaissé un sévère 8-20, permettant au Gabon de prendre le large avant la pause.

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Au retour des vestiaires, les Ankoay ont changé de visage. Plus agressifs en défense et plus efficaces en attaque, ils ont infligé un 24-11 au Gabon pour reprendre les commandes (51-48). A'Ranty, impérial avec 25 points, 10 rebonds et un remarquable 12 sur 15 à deux points, a porté les siens durant cette remontée.

Les statistiques confirment les performances des leaders malgaches. Thesbon Matazaky Raolompanatena a également signé un double-double avec 10 points et 11 rebonds, tandis qu'Abdul Yvan Hanaffi a inscrit 8 points, dont le panier décisif.

Yvan Hanaffi, le libérateur

Le dernier quart-temps a offert un suspense total. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup jusqu'à un score de 65-65 à moins de trente secondes du terme. Alors que la prolongation semblait inévitable, Abdul Yvan Hanaffi a réussi un tir primé venu d'ailleurs, à 0,8 seconde de la fin, pour offrir une victoire capitale aux Ankoay.

Pour Andry Rakotomanantsoa, ancien sélectionneur des Ankoay dames lors de l'Afrobasket 2022 organisé à Madagascar : « C'est toujours bien de gagner un match, surtout le premier. A'Ranty signe 25 points et 10 rebonds, soit un gros double-double. Thesbon réalise aussi un double-double avec 10 points et 11 rebonds. Le pourcentage à deux points est correct, mais celui à trois points est faible. Les lancers francs ont compliqué le match et le deuxième quart-temps (8-20) a été catastrophique. Le Maroc sera encore plus solide et les Ankoay devront être plus soudés. »

Même analyse pour Aimé Randria, ancien entraîneur des Ankoay U18, finalistes de l'Afrobasket 2022 à Antananarivo et mondialistes en 2023. « Les Ankoay souffrent en attaque dès qu'A'Ranty est pris par les Gabonais. Nos pivots ont perdu beaucoup de ballons et le jeu collectif n'est pas encore bien rodé. Toutes les attaques sont centrées sur A'Ranty. Contre le Maroc, un adversaire d'un tout autre calibre, il faudra assurer chaque tir, varier le système défensif et trouver davantage d'adresse à trois points », estime-t-il.