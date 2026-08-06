Bénin: La Loterie Nationale annonce une hausse de 60% de son résultat net au premier semestre 2026.

L'exercice 2026 s'annonce sous de bons auspices pour la Loterie Nationale du Bénin (LNB) S.A dont le résultat net a connu une progression soutenue de 60% au premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2025.

Selon le rapport d'activités établi par la direction de cette entreprise, ce résultat net en question s'est établi 1,348 milliard de FCFA contre 841 millions de FCFA au premier semestre 2025. La direction de la LNB explique la forte amélioration de la profitabilité par la maitrise des charges opérationnelles et la prise en compte des revenus issus de partenariats avec les autres opérateurs de paris sportifs. « Elle confirme ainsi la capacité de la LNB SA à concilier croissance et création de valeur », ont-ils avancé.

Au terme de la période sous revue, le chiffre d'affaires de la société a progressé de 4% se situant à 50 milliards de FCFA contre 48,148 milliards de FCFA au 30 juin 2025. Dans leur rapport d'activités, les responsables de la LNB estiment qu'après un premier trimestre 2026 marqué par l'accélération du produit Pari Sportif, la dynamique s'est poursuivie au second trimestre avec le lancement d'une nouvelle variante sur le loto 5/90 le 13 avril 2026.

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Selon eux, cette progression du chiffre d'affaires s'accompagne d'une augmentation de 7% des gains payés aux joueurs due à la contribution croissante des produits à fort taux de retour aux joueurs, notamment le pari sportif, au chiffre d'affaires de la LNB S.A. « Il en résulte un produit brut des jeux en diminution de 9% par rapport au 30 juin 2025, malgré l'augmentation du chiffre d'affaires », ont-ils encore avancé.

A fin juin 2026, es autres charges d'exploitation ont baissé de 1,443 milliard à 7,184 milliards de FCFA.

Quant au résultat d'exploitation, il a progressé de 40%, affichant un solde de 1,783 milliard de FCFA contre 1,278 milliards de FCFA au 30 juin 2025.

En ce qui le concerne, le résultat financier a baissé de 59% se situant à 100 millions de FCFA contre 244 millions de FCFA au premier semestre 2025.

« Forts de cette dynamique, nous abordons le second semestre avec une confiance renouvelée », soulignent les dirigeants de la LNB. Ils ajoutent qu'il est prévu d'accélérer la croissance par le déploiement de 1500 nouveaux terminaux, l'augmentation du nombre de tirages des jeux, la réactivation des joueurs inactifs, l'activation des zones rurales et des événements ponctuels par des équipes mobiles, la réouverture sur le territoire national de quatre postes pilotes de vente des produits de la LNB SA et le lancement de nouveaux tickets à gratter adossés à des fêtes identitaires.

De l'avis toujours des dirigeants de l'entreprise, grâce à l'ensemble de ces mesures, ils anticipent une consolidation de la performance et une accélération de la croissance au second semestre 2026, réaffirmant ainsi la capacité de la société à créer de la valeur durable pour ses actionnaires.