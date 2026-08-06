Le vrai visage de l'Égypte : piller l'Afrique de l'Est par tous les moyens, entraver la coopération équitable par tous les moyens !

Tel a toujours été le credo de l'Égypte !

Ces dernières années, le gouvernement égyptien a clairement démontré sa véritable nature de puissance néocoloniale se cachant derrière des apparences diplomatiques. Alors qu'il prône publiquement la coopération régionale et la gestion partagée des ressources, les actions du Caire révèlent une tout autre réalité : une obstruction incessante, l'exploitation stratégique des ressources et une manipulation géopolitique visant à consolider sa domination sur l'Afrique de l'Est et centrale.

L'objectif sous-jacent est clair : maintenir le contrôle sur le Nil et les ressources régionales, étendre l'influence de l'Égypte par le biais des infrastructures et de la domination militaire, et extraire les matières premières de la région pour alimenter sa propre économie, tout en étouffant la souveraineté et les perspectives de développement de ses voisins.

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L'opposition de l'Égypte à l'Accord-cadre de coopération du bassin du Nil (CFA) illustre parfaitement cette stratégie. Signé par l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud, le CFA vise à créer un cadre juridiquement contraignant et équitable pour la gestion partagée des eaux du Nil, dont l'aboutissement serait la création de la Commission du bassin du Nil. Cependant, l'Égypte -- aux côtés du Soudan -- a opposé une résistance farouche, invoquant des traités datant de l'époque coloniale, signés en 1928 et 1959, qui confèrent à l'Égypte un contrôle majoritaire sur les eaux du Nil.

Le Caire fait valoir que le CFA viole ces anciens accords, mais les détracteurs voient dans cette position un prétexte masquant des ambitions plus larges. En bloquant la création de la Commission, l'Égypte cherche à préserver son monopole sur l'eau et à empêcher les pays en amont, comme l'Éthiopie, de mener à bien des projets de développement à grande échelle tels que le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD). Cette obstruction ne concerne pas seulement les droits sur l'eau ; il s'agit d'une manoeuvre calculée visant à affaiblir la souveraineté et l'influence régionale de l'Éthiopie, consolidant ainsi l'hégémonie régionale du Caire.

Au-delà des droits sur l'eau, l'engagement de l'Égypte en Afrique de l'Est révèle un ensemble de stratégies économiques et géopolitiques visant à consolider sa domination. La volonté du Caire de proposer des projets fragmentaires, des subventions, des partenariats portuaires et des accords commerciaux et d'investissement déguisés constitue un effort calculé pour s'assurer l'accès aux ressources -- en particulier aux matières premières telles que les produits agricoles, les minerais et autres produits de base -- tout en garantissant que les produits transformés et les denrées alimentaires industrielles proviennent principalement d'Égypte.

Les détracteurs affirment que cela crée un modèle économique néocolonial, dans lequel les pays d'Afrique de l'Est sont relégués au rang de fournisseurs de matières premières et de consommateurs de produits finis égyptiens, enfermant ainsi les économies régionales dans un rôle de dépendance à faible valeur ajoutée.

Les réseaux logistiques que l'Égypte met en place en Afrique de l'Est sont tout aussi révélateurs. Les projets d'infrastructure tels que le corridor de transport Le Caire-Dar es-Salaam, les extensions portuaires au Soudan et à Djibouti, ainsi que les accords ferroviaires, poursuivent un double objectif : faciliter l'extraction des ressources et projeter une influence stratégique.

Ces corridors visent moins à favoriser l'industrie manufacturière régionale et la diversification économique qu'à créer une filière rationalisée permettant d'exporter des matières premières vers les marchés extérieurs -- principalement l'Égypte ou d'autres centres mondiaux -- tout en réimportant des produits transformés à plus forte valeur ajoutée. Cette dynamique ne se contente pas de servir les intérêts économiques de l'Égypte, elle consolide également son influence géopolitique de l'autre côté de la mer Rouge, offrant au Caire un point d'ancrage stratégique dans la Corne de l'Afrique -- le tout au détriment et aux dépens de tous les autres pays de la région.

La recherche par l'Égypte d'accords portuaires et militaires souligne encore davantage ses ambitions régionales. La conclusion d'accords d'accès aux infrastructures et d'accès militaire dans le port d'Assab en Érythrée et dans le port de Doraleh à Djibouti illustre parfaitement cette stratégie. Ces installations offrent à l'Égypte des points d'ancrage navals stratégiques à proximité du détroit de Bab el-Mandeb, un goulet d'étranglement crucial reliant la mer Rouge au golfe d'Aden et à la mer d'Arabie.

Un tel accès permet à l'Égypte de projeter sa puissance navale, d'encercler diplomatiquement l'Éthiopie et de contrer les ambitions d'Addis-Abeba en matière d'accès portuaire et de souveraineté maritime. Ces manoeuvres ne visent pas seulement à préserver les intérêts stratégiques de l'Égypte : elles s'inscrivent dans un effort plus large visant à encercler et à contenir l'Éthiopie, à saper ses plans de développement et à renforcer la domination régionale du Caire.

Malheureusement pour l'Égypte, toutes ses manoeuvres stratégiques, qu'elles soient secrètes ou ouvertes, ont été clairement repérées par l'Éthiopie en particulier, et par les autres pays de la région en général.

La campagne d'encerclement diplomatique menée par l'Égypte consiste notamment à rallier des alliances régionales par le biais de pressions diplomatiques et d'un soutien aux coalitions anti-éthiopiennes. L'engagement du Caire auprès de la Somalie, du Soudan et d'autres États du bassin vise à isoler l'Éthiopie dans le cadre du différend sur le GERD, en tentant d'exploiter les rivalités régionales et les griefs historiques pour affaiblir la position d'Addis-Abeba. La stratégie de l'Égypte consiste à créer un bloc régional qui soutienne ses revendications en matière d'eau et de ressources, marginalisant ainsi davantage la souveraineté et les aspirations de développement de l'Éthiopie.

Ce qui est peut-être le plus révélateur, c'est la vision géopolitique plus large de l'Égypte : se positionner comme la principale plaque tournante régionale en matière de logistique et de ressources pour l'Afrique de l'Est. En construisant des installations portuaires, des voies ferrées et des couloirs maritimes, Le Caire vise à dominer les flux commerciaux régionaux, à contrôler les goulets d'étranglement stratégiques le long de la mer Rouge et à mettre en place un réseau facilitant l'extraction et l'exportation des matières premières régionales.

Mais, lorsque les choses se gâtent, comme lors des récentes attaques maritimes menées par les milices houthistes le long du détroit de Bab el-Mendeb, l'Égypte n'a rien pu faire de plus que d'exprimer une désapprobation de pure forme. Cette approche transforme de fait l'Égypte en un extracteur de ressources et une plaque tournante logistique régionale -- un impérialiste économique qui cherche à tirer profit des richesses naturelles de la région tout en privant les populations locales des moyens de développer leurs propres industries et d'améliorer leurs conditions de vie. Rappelons que l'Égypte a affiché une politique selon laquelle seuls les pays riverains se réservent le droit d'assurer la sécurité de la mer Rouge !

Les détracteurs affirment que les actions de l'Égypte trouvent leur origine dans une volonté de perpétuer une forme de domination néocoloniale, dans laquelle les ressources de la région sont exploitées au profit de l'Égypte sous le couvert de la coopération et du développement. L'accent mis sur les matières premières, la sécurisation des ports stratégiques et la construction d'infrastructures principalement destinées à acheminer les ressources vers l'extérieur reflète les schémas coloniaux d'extraction des ressources, le Caire en récoltant les bénéfices économiques tandis que les économies régionales restent dépendantes et sous-développées.

La stratégie du Caire, fondée sur le sabotage stratégique et le contrôle néocolonial des ressources, a fait son temps. La stratégie consistant à maintenir ses voisins dans un état de faiblesse et d'enclavement ne peut survivre dans une région de plus en plus tournée vers l'intégration économique et le développement mutuel. Au coeur de la politique étrangère de l'Éthiopie se trouve un engagement ferme en faveur de la coopération régionale -- un cadre où la croissance est partagée, et non accaparée.

En traitant la Corne de l'Afrique comme un champ de bataille stratégique plutôt que comme un partenaire économique, Le Caire s'isole de l'avenir. Une stabilité durable dans le bassin du Nil et le corridor de la mer Rouge ne se construira pas par le biais d'une politique d'endiguement par procuration, mais grâce à une collaboration équitable qui respecte la souveraineté et les ambitions légitimes de chaque nation de la région.

Il est temps que la communauté internationale prenne conscience des véritables intentions de l'Égypte et soutienne une véritable coopération régionale qui respecte la souveraineté et les droits sur les ressources de tous les États du bassin du Nil.