Afrique: Women in Finance Gabon voit le jour au Palais des Congrès de Libreville

6 Août 2026
Gabonews (Libreville)

Initiée par l'ONG Finance Solid',sous le leadership de Madame Simbi Gwenaëlle, épouse Marat-Abyla, la plateforme veut fédérer les femmes des métiers de la finance autour de l'excellence et de l'inclusion.

Libreville avait accueilli ce lancement officiel du Women in Finance Gabon. La cérémonie s'est tenue au Palais des Congrès, sous l'impulsion de l'ONG Finance Solid'. L'ambition mise en lumière est claire : rassembler les femmes évoluant dans la banque, la finance, l'assurance, l'audit, le contrôle et la fiscalité.

Pour Madame Simbi Gwenaëlle, épouse Marat-Abyla, l'objectif est d'en faire un réseau et porter une même vision : contribuer au développement économique du Gabon par l'excellence, le leadership et l'inclusion.L'événement a réuni plusieurs hautes personnalités et partenaires institutionnels.

L'ONG a exprimé sa profonde gratitude à Madame Louise Pierrette Mvono, Ministre de la Planification, au Représentant d'ONU Femmes, ainsi qu'aux représentants de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de l'Union africaine.

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Un hommage également à l'ensemble des invités et partenaires présents qui ont marqué de leur soutien cette première.

Avec Women in Finance Gabon, le secteur financier gabonais se dote d'un nouveau cadre pour valoriser le leadership féminin et renforcer l'impact des femmes dans les décisions économiques du pays.

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