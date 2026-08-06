Gabon: Les morts silencieuses du pays - Quand les statistiques nous obligent à regarder notre système de santé en face

Ces derniers jours, une statistique largement relayée sur les réseaux sociaux a retenu l'attention de nombreux Gabonais : 12 443 décès estimés depuis le début de l'année 2026, soit environ 52 décès par jour. Présenté sans véritable mise en perspective, ce chiffre a naturellement suscité inquiétude, interrogations et parfois même un sentiment d'alarme.

Pourtant, la responsabilité de tout acteur public est de résister à la tentation des conclusions hâtives. Une démocratie mature ne se construit ni sur les émotions, ni sur les approximations, mais sur les faits. Les données disponibles montrent que ce chiffre correspond à une projection démographique cohérente avec la population gabonaise et non au constat officiel d'une catastrophe sanitaire. Cela ne signifie pas pour autant que tout va bien.

Car derrière chaque statistique se cache une réalité profondément humaine. Douze mille quatre cent quarante-trois décès ne sont pas seulement une donnée démographique ; ce sont autant de familles endeuillées, de destins interrompus, de compétences perdues, d'enfants privés d'un parent, de parents privés d'un enfant. C'est cette réalité qui doit interpeller la conscience nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le véritable débat n'est donc pas de savoir si cinquante-deux Gabonais meurent chaque jour. Dans toute société, la mort fait partie du cycle de la vie. La question essentielle est bien plus exigeante : de quoi meurent les Gabonais, et surtout, combien de ces décès auraient pu être évités ?

Cette interrogation renvoie à l'état réel de notre système de santé. Elle nous oblige à examiner sans complaisance l'accès aux soins, la disponibilité des médicaments, la qualité des infrastructures hospitalières, les délais de prise en charge, la couverture sanitaire, la prévention des maladies chroniques et infectieuses, ainsi que la sécurité routière, devenue elle aussi une cause importante de mortalité.

Les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète, l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, le paludisme, les infections respiratoires ou encore les accidents de la circulation constituent aujourd'hui des défis majeurs pour notre pays. Or, une grande partie de ces décès pourrait être retardée, réduite ou évitée grâce à une politique publique davantage orientée vers la prévention, le dépistage précoce et l'amélioration de la qualité des soins.

Le Gabon dispose pourtant d'atouts considérables. Notre pays possède les ressources nécessaires pour bâtir un système de santé moderne, performant et équitable. Ce qui fait encore défaut, ce n'est pas uniquement l'argent. C'est une vision stratégique de long terme, une gouvernance rigoureuse et une culture de l'évaluation permanente des politiques publiques.

À cet égard, il devient indispensable que les autorités sanitaires publient régulièrement des données nationales détaillées sur les causes de décès, leur répartition géographique, leur évolution dans le temps et les réponses apportées. Une politique de santé efficace commence toujours par une connaissance précise de la réalité. Gouverner, c'est mesurer pour mieux agir.

Le gouvernement conduit par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a engagé plusieurs réformes importantes dans le cadre de la refondation de notre pays. Cette dynamique offre justement l'occasion de faire de la santé publique un chantier prioritaire de la Ve République. La modernisation des hôpitaux, le renforcement de la médecine de proximité, la lutte contre les déserts médicaux, la valorisation du personnel soignant et l'accélération de la numérisation des données sanitaires devraient figurer parmi les priorités nationales.

Mais la responsabilité ne revient pas uniquement à l'État. Chaque citoyen doit également devenir un acteur de sa propre santé. Les consultations préventives, le dépistage régulier, la vaccination, une meilleure hygiène de vie, la pratique d'une activité physique et le respect du code de la route constituent autant de comportements susceptibles de sauver des milliers de vies chaque année.

Une Nation véritablement développée ne se mesure pas seulement à la hauteur de ses immeubles, au volume de ses investissements ou à la croissance de son produit intérieur brut. Elle se mesure aussi à sa capacité à protéger la vie de ses citoyens, à réduire les décès évitables et à garantir à chacun un accès digne aux soins.

Les statistiques ne doivent donc ni nourrir la peur ni être banalisées. Elles doivent nous conduire à réfléchir, à anticiper et à agir. Derrière les chiffres se trouvent des êtres humains. Derrière chaque décès se cache une histoire. Et derrière chaque politique publique efficace se trouve la volonté collective de faire reculer la souffrance et de préserver la vie.

C'est pourquoi le débat suscité par cette estimation ne doit pas s'arrêter au nombre de décès. Il doit devenir le point de départ d'une ambition nationale : faire du droit à la santé une priorité absolue et construire, enfin, un système sanitaire à la hauteur des attentes légitimes du peuple gabonais.