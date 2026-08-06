Nigeria: La présidence tente d'apaiser les tensions avec l'Église catholique après les déclarations du Cardinal Onaiyekan

Abuja — « Bon nombre des défis auxquels notre nation est confrontée exigent une collaboration. Les communautés religieuses, les institutions traditionnelles, la société civile, le secteur privé et les citoyens ont tous un rôle indispensable à jouer dans la promotion de la paix, le renforcement de la cohésion sociale et la progression du développement national ». C'est ce qu'a déclaré George Akume, Secrétaire du gouvernement de la Fédération (SGF) et proche collaborateur du président nigérian Bola Tinubu.

Par cette prise de position, la présidence de la Fédération semble vouloir apaiser les tensions nées à la suite de certaines déclarations faites par le Cardinal John Olorunfemi Onaiyekan, Archevêque émérite d'Abuja, après la rencontre entre une délégation de la Conférence épiscopale nigériane (Catholic Bishops' Conference of Nigeria, CBCN) et le président, qui s'est tenue fin juillet (voir Fides 29/7/2026).

Le Cardinal Onaiyekan, qui faisait partie de la délégation, a déclaré lors d'une interview télévisée diffusée le 31 juillet que, face au tableau dramatique de la situation sociale et économique du pays brossé par les Évêques, le président avait clairement laissé entendre qu'il ne partageait pas leur analyse.

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Le Cardinal a également ajouté que, selon lui, l'équipe présidentielle ne donnerait pas au chef de l'État une image fidèle de la réalité vécue par les citoyens ordinaires. « Nous savions que ce que rapportaient les Évêques différait du type de déclarations que notre président continue de recevoir de la part des personnes qu'il rencontre », a déclaré le Cardinal.

Deux conseillers du président ont réagi à ces propos, qualifiant les commentaires du Cardinal Onaiyekan d'inappropriés et affirmant qu'ils constituaient une violation de la confidentialité attendue lors de rencontres de haut niveau.

L'un des conseillers est même allé jusqu'à affirmer que l'Église catholique aurait ouvertement soutenu le candidat présidentiel du Parti travailliste, Peter Obi, lors des élections générales de 2023, estimant que l'intervention du Cardinal devait être interprétée à la lumière de ce contexte politique.

Le 3 août, le Catholic Lay Council of Nigeria (CLCN) est intervenu pour défendre le Cardinal Onaiyekan. Dans une déclaration, il a rejeté l'accusation d'« abus de confiance » portée par la présidence, affirmant que le Cardinal ne faisait qu'exercer la mission de l'Église en se faisant le porte-parole moral dans les couloirs du pouvoir.

Quant à la confidentialité de l'entretien entre le président et les Évêques, le CLCN a fait valoir que « les questions qui concernent la vie, le bien-être et l'avenir de plus de 200 millions de Nigérians ne peuvent pas rester éternellement confinées derrière des portes closes », surtout lorsqu'elles portent sur des thèmes tels que l'économie, la sécurité et la justice, qui ont un impact direct sur la vie de la population.

Le sénateur Orji Kalu, membre de l'All Progressives Congress (APC), le parti du président Tinubu, est également intervenu dans cette affaire. Kalu a déclaré qu'il quitterait le parti si le chef de l'État venait à manquer de respect à l'Église catholique. Il a toutefois précisé qu'il ne pensait pas que Tinubu ait adopté une telle attitude, affirmant que les déclarations des collaborateurs présidentiels ne devaient pas être confondues avec la position personnelle du président.