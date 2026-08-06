Congo-Brazzaville: UMNG - 145 enseignants-chercheurs promus aux sessions du Cames

L'université Marien-Ngouabi (UMNG) a organisé, le 4 août, à Brazzaville une cérémonie académique de reconnaissance en l'honneur des enseignants-chercheurs promus aux 46e, 47e et 48e sessions des Comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames), ainsi que des lauréats du 22e concours d'agrégation de médecine et des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion.

La cérémonie placée sur le signe de la valorisation du mérite et de l'excellence s'est tenue en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, des autorités universitaires, des corps enseignants et de nombreuses personnalités du monde académique. Elle a connu la distinction de plusieurs enseignants chercheurs au grade de professeur titulaire, de maîtres de conférence et de maîtres-assistants.

Selon le directeur de la recherche scientifique, Gaston Ekouya, qui a présenté la synthèse des résultats, l'université Marien-Ngouabi a enregistré des performances notables sur les trois dernières sessions du Cames. Pour la 46e session tenue en 2024, sur 69 dossiers présentés, 52 ont été inscrits, soit un taux de réussite global de 75,36 %. « Les disciplines comme la médecine, les sciences naturelles et agronomiques et les STAPS ont particulièrement brillé », a-t-il noté.

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Lors de la 47e session de 2025, 77 dossiers ont été soumis pour 63 inscriptions, portant le taux de réussite à 81,8 %. Les lettres et sciences humaines ont affiché un taux de 90 %, suivies des sciences naturelles avec 87,5 %. Enfin, pour la 48e session organisée cette année, 35 candidats ont été présentés, dont 30 ont été inscrits, soit un taux de 85,71 %. Les professeurs titulaires et les maîtres-assistants ont enregistré un taux de 100 %.

Concernant les concours d'agrégation, 17 candidats ont été présentés en 2024 pour le concours de médecine à Conakry, 16 ont été inscrits. En 2025 à Dakar, pour le concours des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, un seul candidat sur sept a été inscrit, soit un taux de 14,28 %, « ce qui appelle à une réflexion pour améliorer ces résultats », a déclaré le directeur de la Recherche scientifique.

Ainsi, sur l'ensemble des promus, 16 enseignants-chercheurs ont été élevés au grade de professeur titulaire, 79 au grade de maître de conférence, et 50 enseignants-chercheurs en qualité de maître-assistant.

Dans son allocution, le président de l'université Marien-Ngouabi, le Pr Parisse Akouango, a salué le travail acharné des promus tout en invitant la communauté universitaire à plus de discipline et de rigueur dans la préparation des dossiers. Il a relevé plusieurs difficultés récurrentes, notamment la non-maîtrise du guide du Cames, la précipitation dans l'élaboration des dossiers, l'inadaptation aux outils numériques, ou encore le non-respect des prescriptions administratives. « La précipitation ne paie pas. Il faut un travail de préparation minutieuse et des consultations régulières auprès des maîtres », a-t-il insisté, avant de rassurer les candidats ajournés. « Il s'agit d'un rebond, non d'un échec », a-t-il rappelé.

Le président de l'UMNG a également exhorté les enseignants-chercheurs à s'engager davantage dans la recherche, l'innovation et les échanges internationaux, en phase avec la vision du président de la République qui fait du capital humain une priorité du projet de société. Il a invité les lauréats à rester ambitieux et à mettre leurs compétences au service du Congo et de l'Afrique.

« L'université est le temple du savoir. Elle donne au pays chaque année des élites. Soyons professeurs, maîtres-assistants, non-enseignants qui s'accrochent au changement du monde », a conclu le Pr Parisse Akouango.

La ministre de l'Enseignement supérieur, Edith Delphine Emmanuel, quant à elle, s'est félicitée de ces résultats qui témoignent de la vitalité du corps enseignant de l'UMNG qui réaffirme son engagement à former des cadres de qualité, au service du développement national et de la coopération universitaire internationale.