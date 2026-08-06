Congo-Brazzaville: Résilience féminine

Une heureuse initiative a été lancée à Luanda en Angola sur le renforcement de la résilience des femmes et des filles face aux changements climatiques et aux conflits. Portée par l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement (Opdad), cette campagne couvre la période 2025 et 2027.

Tout le monde ou presque est conscient que la couche féminine est plus exposée aux conséquences des conflits en Afrique qui souvent provoquent les déplacements massifs des populations et exacerbent la paupérisation des communautés tant en milieu urbain que rural.

Dans la majorité des cas, les femmes et les filles voient leur dignité bafouée et leurs moyens de subsistance démolis, sans compter les pertes des membres de leurs familles dans les conditions parfois tragiques. La même chose pour les effets nocifs des aléas climatiques qui les affectent aussi durement.

L'Opdad a fait ses preuves dans la bataille pour le développement sur le continent africain à travers diverses interventions dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du social. Pour mener à bien son nouveau plaidoyer, elle devra se doter des moyens au diapason de ses ambitions.

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Les premières dames d'Afrique sont, en effet, mieux placées pour mobiliser les financements auprès des hauts dirigeants politiques, des organisations continentales et des partenaires afin de parvenir à réduire la vulnérabilité des femmes et des filles face à ces fléaux qui compromettent le développement socioéconomique du continent