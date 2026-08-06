Congo-Brazzaville: Diaspora - Rencontre des Congolais de l'étranger au pays

À la suite des retrouvailles placées sous le signe de « l'écoute mutuelle », organisées le 1er juillet dernier à Paris entre le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'Étranger, Constant-Serge Bounda, et ses compatriotes établis à l'étranger, une délégation d'une vingtaine de Congolais de la diaspora prendra part aux Rencontres de la diaspora congolaise à Brazzaville, du 8 au 16 août, sur le thème « La République du Congo, terre d'opportunités pour tous ! »

Cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de société du président de la République, chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, intitulé « L'accélération de la marche vers le développement ». Elle traduit la volonté des pouvoirs publics de renforcer les liens entre l'État et les Congolais établis à l'étranger, tout en poursuivant les efforts de diversification de l'économie nationale et de modernisation de l'action publique.

Considérée comme un partenaire stratégique du développement national, la diaspora congolaise constitue un vivier de compétences, d'expertise internationale, de réseaux et de capacités d'investissement susceptibles d'accompagner les ambitions de la République du Congo.

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Les membres de la délégation ont été sélectionnés en fonction de leur expertise, de leur parcours professionnel et de leur capacité à contribuer au développement du pays. Ils représentent une diversité de secteurs stratégiques, notamment la santé, le numérique et l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat, l'investissement, l'agriculture, la culture ainsi que la gouvernance locale.

Au cours de leur séjour en République du Congo, les participants découvriront les opportunités économiques et institutionnelles à travers des visites de sites stratégiques et des rencontres avec les représentants des pouvoirs publics, des institutions nationales et du secteur privé. Ces échanges permettront d'identifier des projets concrets de coopération, d'investissement et de transfert de compétences.

Cette initiative vise également à instaurer un cadre de dialogue durable entre l'État et la diaspora, afin de favoriser une participation plus active des Congolais de l'étranger au développement économique, social et culturel de leur pays d'origine. Son objectif est de mettre en valeur les opportunités offertes par la République du Congo et de renforcer la contribution de la diaspora à la transformation du pays.

Les Rencontres de la Diaspora congolaise ont vocation à devenir un rendez-vous institutionnel annuel. Elles constitueront un cadre permanent de dialogue, de concertation et d'action, destiné à accompagner les priorités nationales de développement et à faire de la diaspora un partenaire privilégié de la transformation économique, sociale et culturelle de la République du Congo.