Congo-Brazzaville: 9e Grande rentrée littéraire de Kinshasa - Le pays à l'honneur

La République du Congo sera l'invité d'honneur de la 9e édition de la Grande rentrée littéraire de Kinshasa, prévue du 10 au 12 septembre. L'invitation officielle, adressée à l'écrivain Henri Djombo, président en exercice de l'Union nationale des écrivains et artistes congolais (Unéac), marque une nouvelle étape dans le rapprochement culturel entre les deux rives du fleuve Congo.

Signée le 24 juillet par Cécile Djunga, directrice du Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, la lettre d'invitation souligne le caractère exceptionnel de cette édition, organisée à l'occasion du 40e anniversaire de la Bibliothèque et du Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Placée sur thème « Littératures, gardiennes des mémoires », la manifestation entend célébrer le livre comme un espace de préservation, de transmission et de dialogue entre les peuples.

Dans ce cadre, la République du Congo a été choisie comme pays invité d'honneur. Les organisateurs souhaitent voir Henri Djombo conduire une importante délégation d'écrivains et de personnalités culturelles congolaises. « Votre présence à la tête d'une importante délégation d'auteurs, d'artistes et de personnalités culturelles du Congo-Brazzaville constituera l'un des temps forts de notre programmation », a écrit Cécile Djunga, convaincue que cette participation enrichira les échanges mémoriels et littéraires entre les deux pays.

L'écrivain et président de l'Unéac, Henri Djombo, a répondu favorablement à cette invitation, confirmant ainsi la présence du Congo à ce rendez-vous majeur des lettres africaines et francophones.

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Créée pour accompagner la rentrée éditoriale et favoriser les rencontres entre auteurs, éditeurs, lecteurs et professionnels du livre, la Grande rentrée littéraire de Kinshasa s'est progressivement imposée comme l'un des événements littéraires incontournables d'Afrique centrale. Au fil de ses précédentes éditions, elle a accueilli des écrivains de renom venus de plusieurs horizons, offert une vitrine aux nouvelles voix de la littérature congolaise et multiplié les espaces de réflexion autour de la création, de la mémoire, de la jeunesse et de la circulation des oeuvres.

Cette dynamique a contribué à renforcer les liens entre les acteurs du livre et à inscrire Kinshasa parmi les capitales culturelles de la région.

Pour cette 9e édition, les organisateurs n'ont pas encore dévoilé la programmation détaillée des rencontres, conférences, tables rondes ou animations prévues. Seuls sont connus, à ce stade, les dates, le thème central ainsi que le choix du Congo comme pays invité d'honneur. Une distinction qui promet de mettre en lumière la vitalité de sa scène littéraire et de consolider davantage le dialogue culturel entre Brazzaville et Kinshasa.