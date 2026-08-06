Congo-Brazzaville: Deuxième édition de la GFAC - Le défi d'offrir à la nation des produits alimentaires de qualité

Six mois après la tenue de la première édition, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a lancé le 5 août au village Bambou-Mingali, dans le district d'Ignié, département du Djoué-Léfini, la deuxième édition de la Grande foire agricole du Congo (GFAC). Elle se tient sur le thème : « Nourrir la nation et honorer la patrie ».

Comme la première édition, celle-ci se tient sur deux semaines, du 5 au 20 août. Sur ce site de dix hectares bien aménagé, des centaines d'opérateurs agricoles venus de tous les quinze départements du Congo présentent, proposent et y vendent des produits agricoles de leurs terroirs aux meilleurs prix.

Dans les seize pavillons précieusement construits, chaque producteur agricole propose aux consommateurs divers produits vivriers et agroalimentaires. On y trouve de tout, entre autres, des légumes, des fruits, du poisson de tout genre, de la viande bovine, porcine et de brousse et autres produits agroalimentaires.

Sur ce site, il est construit aussi des chambres froides et entrepôts de grande capacité, prévus pour conserver les produits dans des conditions optimales.

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Au-delà de l'exposition-vente, la grande foire agricole du Congo se veut un espace de rencontre, d'échange d'expériences et de technique entre les producteurs agricoles, les transformateurs, les consommateurs et partenaires technique et financier.

Dans son allocution, le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, le Pr Paul Valentin Ngobo, saluant la tenue de cette deuxième édition de GFAC, a rappelé à l'assistance l'enjeu et la portée nationale de cette initiative qui, selon lui, contribue à la diversification de l'économie. « La GFAC est un rassemblement de quinze départements et territoires, de quinze identités pour une seule action. Quand l'agriculture rassemble, c'est le peuple qui gagne et ici à la Grande foire agricole de Bambou-Mingali, c'est le Congo qui se vend et qui s'achète », a-t-il souligné.

Conformément au thème de cette édition, le ministre de l'Agriculture a voulu faire savoir qu'à travers la GFAC, l'ambition du gouvernement est de promouvoir la production alimentaire et les potentialités du Congo dans ce domaine, afin d'en faire un véritable levier économique au profit des producteurs agricoles. Pour cette édition, la GFAC a ouvert un espace de jeux et de recréation pour égailler les enfants pendant cette période. Et pour s'en convaincre, le président de la République a visité l'ensemble des stands et pavillons qui y sont installés.