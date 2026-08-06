Afrique: Épidémie d'Ebola - Le gouvernement renforce la riposte avec l'appui de l'OMS et d'Africa CDC

Le renforcement de la riposte contre l'épidémie d'Ebola, provoquée par la souche Bundibugyo, a été au coeur de la réunion stratégique dirigée par le président Félix Tshisekedi, le 5 août, à la Cité de l'Union africaine.

Les discussions, au cours de ces échanges, ont mis en relief l'importance d'une mobilisation communautaire inclusive et d'un renforcement du système de surveillance épidémiologique.

Pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la nouvelle stratégie de lutte doit notamment prendre en compte la sensibilisation communautaire incluant les leaders religieux, les chefs traditionnels et les groupes de jeunes, la protection du personnel de santé ainsi que le renforcement de la surveillance afin d'éviter que des patients ne meurent à domicile plutôt que dans des structures de santé.

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Au terme de cette séance stratégique, l'OMS et Africa CDC ont salué les progrès enregistrés grâce aux efforts déployés par les autorités congolaises dans la lutte contre la flambée d'Ebola. Les deux institutions ont, en outre, réaffirmé leur engagement à accompagner le gouvernement de la République en renforçant leur appui technique, opérationnel et logistique afin de consolider la riposte et de contenir efficacement la propagation de la maladie. Cette rencontre de haut niveau a réuni la Première ministre Judith Suminwa, les membres du gouvernement impliqués dans la riposte, le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, ainsi que le directeur général d'Africa CDC, le Dr Jean Kaseya.