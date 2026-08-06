Congo-Brazzaville: Régulièrement

Partenaire essentiel de l'État dans l'accomplissement du service public de l'éducation, le secteur privé de l'enseignement général répond à une demande scolaire croissante et participe à l'élargissement de l'offre éducative. Il absorbe 41% d'élèves sur le territoire national, renseignent les données du ministère de tutelle.

Une contribution qui ne peut pleinement être bénéfique que si elle s'exerce dans le strict respect des lois et règlements de la République. Car entreprendre dans le domaine de l'éducation, c'est aussi se conformer aux obligations relatives à la qualité des enseignements, la qualification des personnels, la sécurité des élèves, la conformité des infrastructures et le respect des programmes officiels.

Pour garantir que seules les écoles répondant aux normes pédagogiques et administratives obtiennent l'autorisation d'exercer, la commission d'agrément des établissements privés d'enseignement général assume son rôle de régulateur attitré. L'instance est, en effet, gardienne de la crédibilité d'un système éducatif respectueux des principes établis.

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C'est lors de sessions organisées pour la circonstance que cette commission examine les dossiers d'agréments définitifs ou provisoires. La quatrième de la série s'est tenue en 2023 tandis que la cinquième a eu lieu en juillet dernier. Soit trois ans de passage à vide pouvant laisser libre-cours aux irrégularités. Pour éviter l'anarchie, les sessions devraient se réunir régulièrement.