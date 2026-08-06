Togo: Préparer les enseignants à l'école de demain

À quelques semaines de la rentrée scolaire, le gouvernement appelle les enseignants à se préparer aux profondes mutations de l'éducation.

Pour le ministre de l'Éducation nationale, Mama Omorou, l'enjeu n'est plus seulement de transmettre des connaissances, mais de former des générations capables d'évoluer dans un monde largement transformé par le numérique.

S'adressant à la communauté éducative, le ministre a rappelé que l'exigence d'excellence attendue des élèves doit d'abord être portée par les enseignants.

Mama Omorou a particulièrement insisté sur la maîtrise des outils digitaux.

Selon lui, l'école de demain est déjà une réalité dans de nombreux pays, et le système éducatif togolais ne peut rester en marge des évolutions.

« Sans intégrer ce défi dans nos réformes et nos stratégies d'enseignement-apprentissage, nous risquons de former des élèves pour un marché du travail archaïque qui n'existe plus ; nous les vouons à un chômage et un sous-emploi permanents », a-t-il averti.