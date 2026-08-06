Bénin: Patrice Talon prend la présidence du premier Sénat de l'ère bicamérale

Patrice Talon/Facebook
Patrice Talon, Président du Sénat béninois
6 Août 2026
allAfrica.com
Par Mame Maïmouna Sy

L'ancien président béninois Patrice Talon a été élu, ce jeudi 6 août, président du Sénat, devenant ainsi le premier à diriger la chambre haute du Parlement depuis l'instauration du bicamérisme. Cette élection marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la réforme institutionnelle adoptée lors de la révision constitutionnelle de novembre 2025.

Le scrutin est intervenu après la validation, le 3 août, du règlement intérieur du Sénat par la Cour constitutionnelle, permettant l'installation de son bureau. La chambre haute avait été officiellement installée le 30 juillet.

À l'issue du vote, Louis Vlavonou, ancien président de l'Assemblée nationale, a été élu vice-président, tandis qu'Alassane Séïdou a été désigné rapporteur. Conformément à l'article 113-5 de la Constitution, les fonctions de président et de vice-président sont exclusivement réservées aux membres de droit du Sénat, parmi lesquels figurent notamment les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale et les anciens présidents de la Cour constitutionnelle.

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Élu président de la République en 2016, Patrice Talon a exercé deux mandats consécutifs avant de quitter ses fonctions en mai 2026, conformément à la limitation constitutionnelle. Son second mandat a notamment été marqué par la réforme constitutionnelle de 2025 — adoptée par l'Assemblée nationale le 14-15 novembre et promulguée le 17 décembre — qui a instauré un Parlement bicaméral en créant le Sénat, désormais pleinement opérationnel.

L'élection de Patrice Talon intervient dans un contexte politique marqué par la décision de son prédécesseur, Thomas Boni Yayi, de siéger finalement au sein de la nouvelle institution. Après avoir initialement refusé d'y participer, l'ancien chef de l'État avait annoncé, le 22 juillet, qu'il exercerait son mandat de sénateur, estimant que cette chambre pouvait constituer un cadre de dialogue et de concertation.

Avec l'installation de son bureau, le Sénat béninois achève sa mise en place institutionnelle et entame son premier mandat de cinq ans. La création de cette chambre haute s'inscrit dans la réforme des institutions engagée par les autorités béninoises, qui vise à renforcer l'architecture parlementaire du pays à travers un système bicaméral.

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