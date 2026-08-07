Cote d'Ivoire: Yan Diomandé signe au Real Madrid pour 125 millions d'euros

Le Real Madrid a officialisé, jeudi, la signature de l'ailier ivoirien Yan Diomandé, en provenance du RB Leipzig, mettant un terme à l'un des principaux feuilletons du mercato estival.

Âgé de 19 ans, l'international ivoirien (14 sélections, 3 buts) s'est engagé avec le club madrilène pour une durée de sept ans, jusqu'en 2033. Le montant du transfert est estimé à 125 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter 15 millions d'euros de bonus.

Cette opération constitue la plus importante vente de l'histoire du RB Leipzig, devant celle du défenseur croate Josko Gvardiol, transféré à Manchester City pour 90 millions d'euros en 2023.

Révélation de la saison écoulée, Yan Diomandé ne compte qu'un exercice complet au plus haut niveau. Après un passage de six mois à Leganés au début de l'année 2025, il avait rejoint Leipzig, qui avait levé sa clause libératoire fixée à 20 millions d'euros.

Sous les couleurs du club allemand, le jeune attaquant a réalisé une saison remarquée avec 13 buts et 10 passes décisives en 36 rencontres, attirant l'intérêt de plusieurs grandes écuries européennes, dont le Paris Saint-Germain.