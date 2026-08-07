Gabon: Mabanda - L'UDB célèbre en différé son 1er anniversaire sous le signe de l'unité

La section de l'Union Démocratique des Bâtisseurs de Mabanda a célébré en différé, dans la cour du marché municipal, le premier anniversaire du parti. Une journée placée sous le signe de la prière, de la mobilisation et de la cohésion.

La cérémonie a débuté par un moment oecuménique.

Trois responsables religieux se sont succédé devant l'assemblée : le pasteur de l'Alliance Chrétienne de Mabanda, le représentant de l'imam de la mosquée de Mabanda, et l'abbé de l'église catholique locale.

Ils ont élevé des prières et des bénédictions pour le parti, ses militants et pour la paix dans le département.Installation des bases et forte mobilisation

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La suite des activités a été marquée par l'installation officielle des délégations de quartiers et de villages.

En présence du Pr Charles Edgar Mombo, commissaire politique, ainsi que de compagnons bâtisseurs venus des cantons Haute Ngongo et Haute Dola et des 6 quartiers de Mabanda, deux temps ont rythmé cette phase : Installation des quartiers : 7 délégués ont été installés par le délégué communal UDB, Gildas Nziengui Nziengui ;Installation des villages : 9 délégués ont reçu leur investiture des mains du délégué départemental de la Doutsila, François Nzamba.

Lecture du cap du parti

L'assemblée a ensuite procédé au décryptage du discours du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, SEM Brice Clotaire Oligui Nguema, prononcé devant le Parlement réuni en Congrès et à l'occasion de l'anniversaire du parti à Libreville.

Deux interventions ont particulièrement retenu l'attention : celles de la compagnon bâtisseuse, l'honorable Victorine Maganga Mihindou, et du compagnon Félicien Moukagni. Ils ont insisté sur la nécessité de traduire localement les orientations nationales du parti.Clôturant cette séquence, le Pr Charles Edgar Mombo a rappelé les recommandations du Secrétariat du parti et réaffirmé les idéaux fondateurs de l'UDB.

« Unité, Amour, Solidarité » : le message de la Nyanga

Pour les organisateurs, cette célébration était aussi l'occasion de dépasser les divergences. « Unité, Amour, Solidarité », le triptyque cher à la Nyanga a été mis en avant comme boussole.

« Cette activité prouve que le Président fondateur aime la province et porte des projets structurants pour le bien-être des populations », a-t-on souligné.Fraternité jusqu'à l'aube.

La journée s'est achevée au domicile du délégué communal. Dans une ambiance de fraternité, les compagnons bâtisseurs ont partagé un grand repas, procédé à la coupure du gâteau anniversaire, avant de poursuivre les festivités avec un bal poussière qui a duré jusqu'à l'aube.