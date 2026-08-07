Gabon: La Caravane Acti'Jeune fait étape à Bikélé pour son avant-dernière rencontre

La mobilisation continue. La caravane Acti'Jeune poursuit sa mission de proximité avec la jeunesse gabonaise. Après plusieurs étapes marquées par un fort engagement et une participation massive des jeunes, la caravane pose aujourd'hui ses valises pour l'avant-dernière étape du côté de la Mairie de Bikélé.

Depuis son lancement, ACTI'JEUNE sillonne les communes avec un objectif clair : écouter, informer, orienter et outiller la jeunesse sur les opportunités en matière d'emploi, d'entrepreneuriat, de formation et d'engagement citoyen.

À chaque étape, les équipes vont à la rencontre des jeunes là où ils sont, pour échanger sans filtre sur leurs ambitions, leurs défis et les solutions concrètes proposées par les institutions et partenaires. Rendez-vous ce jour à la Mairie de BikéléPour cette avant-dernière étape, tous les jeunes de Bikélé et des quartiers environnants sont invités à se mobiliser massivement.

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Au programme : Echanges directs avec les acteurs de l'insertion et de l'entrepreneuriat. Ateliers pratiques : CV, financement de projets, formations. Information sur les dispositifs publics en faveur de la jeunesse. Espace d'orientation et de mise en relation. La Caravane Acti'jeune réaffirme ainsi sa volonté de ne laisser aucun jeune au bord du chemin et de faire de la proximité une vraie méthode d'action publique.