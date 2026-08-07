Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat était à l'honneur le jeudi 6 août 2026, lors du 10e cérémonial d'hommage militaire rendu chaque premier jeudi du mois au capitaine Thomas Sankara.

Le traditionnel hommage rendu tous les premiers jeudis du mois au capitaine Président Sankara, ainsi qu'à ses douze compagnons d'infortune s'est tenu pour la 10e fois, jeudi 6 août 2026 à Ouagadougou. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat était à l'honneur. Le personnel de ce département s'est mobilisé en grand nombre sur le site du Mémorial Thomas-Sankara pour rendre hommage au père de la Révolution démocratique et populaire d'août 1983. Un moment solennel présidé par le ministre chargé du Commerce avec à ses côtés le ministre de la Communication, de la Culture des Arts et du Tourisme Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Le cérémonial militaire a été exécuté par le groupement d'escorte et d'honneur de la Gendarmerie nationale. Il a été ponctué par les pas rythmés de la grande relève de la garde du Mémorial et de la sortie des chevaux, symbolisant non seulement le passé glorieux du Père de la Révolution d'août 1983 mais aussi le deuil militaire. Selon le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, le cérémonial a été institué sur instruction du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré pour défendre les idéaux de Thomas Sankara qui, de son vivant, était attaché aux valeurs de dignité, de justice sociale et du dialogue entre les Nations.

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Il a indiqué que l'héritage du capitaine Thomas Sankara en matière de commerce demeure actuel, car il a fait du Consommons local un réel projet de société pour le Burkina Faso. « A travers ses initiatives comme Faso Yaar, Thomas Sankara démontrait déjà que la souveraineté économique commence par la confiance accordée aux producteurs nationaux », a-t-il renchéri. Pour le ministre chargé du Commerce, la vision du père de la Révolution trouve un prolongement direct et pragmatique à travers les chantiers de la refondation et de la reconquête de la souveraineté.

Au regard du combat du capitaine Thomas Sankara pour l'émancipation des peuples et la promotion du panafricanisme, le ministre chargé de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a invité les visiteurs du jour à s'engager pour perpétuer sa mémoire à travers leur dévouement pour la patrie. Il a saisi l'occasion pour présenter le projet de construction des infrastructures du Mémorial Thomas-Sankara.

Le ministre chargé de la Culture a confié qu'il est prévu la construction d'un Mausolée d'une tour dédiée à Thomas Sankara et de 14 statues dont 12 dédiées à ses compagnons et une en l'honneur de son « ami fidèle et Président d'honneur » John Jerry Rawlings. A cela s'ajoutent une bibliothèque physique et un amphithéâtre. Il a annoncé que l'ensemble du projet est évalué à environ 117 milliards F CFA. Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a ainsi lancé un appel à l'ensemble de la population à se mobiliser pour financer la construction du Mausolée.