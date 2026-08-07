Congo-Kinshasa: Maniema - Un mémorandum signé avec la Tanzanie pour construire une barge de 500 tonnes sur l'axe Kindu-Ubundu

6 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La province du Maniema et la République unie de Tanzanie ont signé, mercredi 5 août à Kindu, un mémorandum d'entente portant sur la construction d'une barge de 500 tonnes et d'un bateau pousseur destinés au transport fluvial entre Kindu et Ubundu dans la Tshopo.

Selon les autorités provinciales, ce projet s'inscrit dans le cadre du renforcement des échanges commerciaux entre la Tanzanie et le Maniema et vise à améliorer la desserte des voies navigables intérieures.

La construction de ces deux unités fluviales sera financée par le Corridor central à hauteur de 450 000 dollars américains.

Le secrétaire exécutif de cette organisation s'est félicité de la signature de cet accord, qu'il considère comme l'aboutissement d'un processus engagé entre les deux parties.

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« Nous attendons de recevoir de la province les termes de référence pour la passation des marchés. Nous assurerons un suivi régulier et espérons procéder à l'inauguration avant la fin du premier semestre 2027 », a-t-il déclaré.

Le désenclavement du Maniema

Pour le gouverneur du Maniema, Moussa Kabwankubi, ce projet constitue une étape importante dans les efforts visant à améliorer l'accessibilité de la province.

« Ces outils vont jouer un rôle important pour le désenclavement de la province, puisqu'ils desserviront le tronçon Kindu-Ubundu », a-t-il affirmé.

Selon lui, l'amélioration du transport fluvial devrait faciliter la circulation des personnes et des marchandises, tout en soutenant le développement économique de la province.

La signature du mémorandum s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la Tanzanie en République démocratique du Congo.

Les parties prenantes prévoient de lancer les procédures de passation des marchés dans les prochains mois, avec l'objectif de mettre en service la barge et le pousseur au cours du premier semestre 2027.

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