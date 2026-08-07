Congo-Kinshasa/Egypte: Coupe de la Confédération CAF - Virunga affrontera Bazar Brothers, Maniema Union entre directement au 2e tour

Les deux représentants de la République démocratique du Congo en Coupe de la Confédération de la CAF connaissent désormais leur parcours. À l'issue du tirage au sort des tours préliminaires, effectué jeudi 6 août au Caire (Égypte), le DC Virunga a hérité de Bazar Brothers des Seychelles, tandis que l'AS Maniema Union a été exemptée du premier tour grâce à son classement continental.

Champion du Congo 2026, le DC Virunga disputera sa toute première compétition interclubs de la CAF face à Bazar Brothers.

Le match aller est prévu entre le 4 et le 6 septembre, tandis que la manche retour se jouera du 11 au 13 septembre.

En cas de qualification, le club gomatracien affrontera au deuxième tour le vainqueur de la double confrontation entre Green Mamba (Eswatini) et Primeiro de Agosto (Angola). Ces rencontres sont programmées du 16 au 18 octobre pour les matches aller et du 23 au 25 octobre pour les retours.

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Maniema Union directement qualifiée pour le deuxième tour

L'AS Maniema Union bénéficie, de son côté, d'une exemption du premier tour préliminaire. Le club de Kindu figure parmi les huit équipes les mieux classées du continent qui accèdent directement au deuxième tour de la compétition.

Les Kambembele Boys affronteront le vainqueur de la confrontation entre Kabuscorp SC (Angola) et UNAM FC(Namibie).

Leurs rencontres sont également prévues du 16 au 18 octobre pour l'aller et du 23 au 25 octobre pour le retour.

56 clubs engagés dans la compétition

La 23e édition de la Coupe de la Confédération réunit 56 clubs africains. Huit équipes, dont Maniema Union, sont exemptées du premier tour, tandis que les 48 autres disputent des confrontations aller-retour. Les vainqueurs rejoindront les équipes exemptées pour constituer le tableau de 32 clubs qualifiés pour le deuxième tour.

La CAF rappelle que le vainqueur de la compétition recevra une prime de 4 millions de dollars. Les clubs éliminés lors des tours préliminaires percevront, quant à eux, une aide de solidarité de 100 000 dollars, dans le cadre du dispositif de soutien financier mis en place par l'instance continentale.