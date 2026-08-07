Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 07 août 2026

revue de presse

Bénin : Patrice Talon prend la présidence du premier Sénat de l'ère bicamérale

L'ancien président béninois Patrice Talon a été élu, ce jeudi 6 août, président du Sénat, devenant ainsi le premier à diriger la chambre haute du Parlement depuis l'instauration du bicamérisme. Cette élection marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la réforme institutionnelle adoptée lors de la révision constitutionnelle de novembre 2025.

Le scrutin est intervenu après la validation, le 3 août, du règlement intérieur du Sénat par la Cour constitutionnelle, permettant l'installation de son bureau. La chambre haute avait été officiellement installée le 30 juillet.

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À l'issue du vote, Louis Vlavonou, ancien président de l'Assemblée nationale, a été élu vice-président, tandis qu'Alassane Séïdou a été désigné rapporteur. Conformément à l'article 113-5 de la Constitution, les fonctions de président et de vice-président sont exclusivement réservées aux membres de droit du Sénat, parmi lesquels figurent notamment les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale et les anciens présidents de la Cour constitutionnelle. (Source allAfrica)

Angola : Le pays criminalise la diffusion de fausses informations sur Internet

En Angola, les auteurs de la diffusion de fausses informations sur Internet sont désormais passibles de responsabilités civile et pénale, en vertu de la loi régissant cette matière, entrée officiellement en vigueur après sa publication ce mardi au Journal officiel (Diário da República).

La loi contre les fausses informations sur Internet a été adoptée en mai de cette année par l'Assemblée nationale et promulguée en juillet par le Président de la République, João Lourenço.

Avec l'entrée en vigueur de cette loi, les tribunaux peuvent désormais engager des poursuites pénales à l'encontre des personnes dont la responsabilité dans la diffusion de fausses informations sur Internet est avérée. (Source Angop)

L'Ouganda autorise le déploiement de troupes à Gaza

L'Ouganda a autorisé, jeudi, le déploiement de soldats dans la bande de Gaza, dans le cadre de la Force internationale de stabilisation (ISF) prévue par l'accord de désarmement conclu fin juillet.

Cette force internationale s'inscrirait dans le cadre d'une initiative du Conseil de la paix, une organisation créée par le président américain Donald Trump et chargée, entre autres, de préparer l'après-guerre.

Le Parlement ougandais a adopté une motion soutenant la décision du président Yoweri Museveni de « déployer les Forces de défense populaires de l'Ouganda dans la bande de Gaza pour une mission de maintien de la paix ». (Source Africanews)

Soudan du Sud : L'accès aux soins devient un parcours du combattant

La réduction des financements internationaux de l'aide humanitaire a profondément fragilisé le système de santé du Soudan du Sud, notamment dans le Bahr el Ghazal du Nord, où deux tiers des centres de santé ont fermé, obligeant les femmes enceintes, les enfants et les patients gravement malades à parcourir de longues distances pour recevoir des soins, alerte Médecins Sans Frontières (MSF).

Sur les 180 centres de santé primaires que comptait l'État début 2025, seuls 61 fonctionnent encore, privant près de 1,4 million d'habitants d'un accès régulier aux soins essentiels.

Les structures restantes sont confrontées à des pénuries de médicaments, au non-paiement des salaires du personnel et à la rupture des systèmes de transfert des patients en urgence. Cette situation entraîne des retards de prise en charge et favorise l'arrivée à l'hôpital de patients dans des états critiques. (Source Apanews)

Réforme électorale en Côte d'Ivoire : Ouattara acte la fin de la CEI et pose les jalons d'un nouvel ordre institutionnel

La refonte de l'architecture électorale ivoirienne est officiellement engagée. À la veille du 66e anniversaire de l'indépendance du pays, le président Alassane Ouattara a utilisé son message à la Nation pour dévoiler les grandes lignes de la réforme qui succédera à la défunte Commission électorale indépendante (CEI). Une annonce attendue, tant la gestion des processus électoraux a cristallisé les tensions par le passé, mais dont les contours restaient flous jusqu'à cette prise de parole.

Le chef de l'État a justifié cette transformation par un impératif de consolidation démocratique. Selon lui, la paix retrouvée après la crise postélectorale de 2010 et les tensions de 2020 ne saurait être un acquis définitif sans une mise à niveau des institutions en charge des scrutins.

Il a insisté sur la nécessité de doter le pays d'« institutions fortes, crédibles et adaptées aux défis de notre temps », une formule qui résume l'ambition affichée : sortir de la logique de gestion des crises pour entrer dans celle de la prévention structurelle. (Source Africapresse)

Nigeria : Une interview télévisée du cardinal d'Abuja provoque l'ire du président Bola Tinubu

L'entretien, dans lequel le cardinal John Onaiyekan révèle la teneur d'une récente rencontre entre le chef de l'État et une délégation de dignitaires catholiques, a été très mal reçu par la présidence qui a vivement dénoncé une telle prise de parole publique. L'affaire suscite désormais aussi d'importants débats parmi les candidats à l'élection présidentielle de janvier prochain.

Une vive polémique s'est emparée des débats entre les candidats à la prochaine présidentielle nigériane depuis que l'archevêque émérite d'Abuja a rendu public la teneur des échanges entre le président Bola Tinubu et une délégation de dignitaires catholiques composée d'une quinzaine de membres de la Conférence des évêques du Nigeria qu'il a accueillie, le 28 juillet dernier, à sa résidence d'Aso Rock.

Dans une interview télévisée, le cardinal John Onaiyekan s'est notamment fait l'écho des inquiétudes des représentants catholiques à propos de la situation dans laquelle se trouve actuellement le pays. (Source RFI)

Mines : La Guinée lance officiellement la convention de base de Nimba Mining Company

La République de Guinée a signé, ce mercredi au Petit Palais de la Présidence de la République, la convention de base de Nimba Mining Company (NMC), une société détenue à 100 % par l'État guinéen et financée par des capitaux nationaux. Présidée par le ministre directeur de cabinet de la Présidence et président du Comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, la cérémonie a été présentée par les autorités comme une étape majeure dans la stratégie de souveraineté minière du pays.

Cette convention intervient un an après les décrets présidentiels ayant créé Nimba Mining Company et accordé à cette société publique un permis d'exploitation minière. Pour les autorités, elle consacre l'entrée de la Guinée dans une nouvelle phase où l'État devient directement acteur de l'exploitation et de la commercialisation de ses ressources minières. (Source Guineenews)

Affaire RDC- Rwanda : La Cour internationale de Justice (CIJ) fixe les délais de dépôt des mémoires

La Cour internationale de Justice (CIJ), principal organe judiciaire de l'Organisation des Nations unies, a franchi une nouvelle étape dans l'affaire « Violations alléguées des droits de l'homme par le Rwanda sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Rwanda) » en fixant les délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite des deux États.

Dans une ordonnance rendue mardi 4 août 2026 au Palais de la Paix, à La Haye, le président de la Cour a arrêté le calendrier de la procédure écrite à la suite d'une réunion tenue avec les représentants des deux parties le 20 juillet 2026 à La Haye, aux Pays-Bas.

Selon cette ordonnance, la République démocratique du Congo, qui a saisi la CIJ le 26 juin 2026, devra déposer son mémoire au plus tard le 4 octobre 2027, tandis que la République du Rwanda disposera jusqu'au 4 décembre 2028 pour remettre son contre-mémoire. (Source Actualite.cd)

Ethiopie : Le gouvernement éthiopien sévit contre les fonctionnaires et les hommes d'affaires corrompus

Le gouvernement éthiopien prend des mesures énergiques à l'encontre des individus, des organisations et des réseaux accusés de compromettre la réforme macroéconomique en cours par le biais de la corruption, d'activités économiques illégales et de l'utilisation abusive des ressources nationales.

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, la ministre du Service de communication du gouvernement, Enatalem Melese, a déclaré que le gouvernement avait pris des mesures contre les acteurs se livrant à des actes de sabotage économique, notamment des activités ayant contribué à la pénurie de devises étrangères, aux pressions inflationnistes, au commerce de contrebande et à la pénurie artificielle de biens de première nécessité. (Source Ethiopian News Agency)

CAN féminine 2026 : Les quarts de finale sont connus, le Maroc défie l'Afrique du Sud

Le tableau des quarts de finale de la CAN féminine 2026 est désormais complet. Huit nations sont encore en course au Maroc avec, en plus d'une place dans le dernier carré, un enjeu majeur : une qualification directe pour la Coupe du monde féminine 2027. Après une journée de repos ce vendredi, les choses sérieuses reprennent samedi 8 août.

La Côte d'Ivoire ouvrira les quarts de finale face à l'Algérie, à 18h à Casablanca. Premières de leur groupe, les Ivoiriennes tenteront de poursuivre leur parcours face à une sélection algérienne qui retrouve les quarts de finale.

À 21h, tous les regards seront tournés vers Rabat. Le Maroc affrontera l'Afrique du Sud dans l'un des chocs de ces quarts. Les Lionnes de l'Atlas, à domicile, auront l'occasion de poursuivre leur quête d'un premier titre continental. (Source Africa Radio)