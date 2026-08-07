Congo-Brazzaville: Nzango - Sylvie Malonga élue présidente du bureau exécutif d'Afis sport Pointe-Noire

L'Action de fraternité inter société (Afis) sport, sous l'égide de son président national, Boris Banquet Bazebibouta, a tenu récemment à Pointe-Noire l'assemblée générale élective de son bureau exécutif. Sylvie Malonga, unique candidate, a été élue au poste de présidente.

Sylvie Malonga est la première présidente élue de l'Afis sport Pointe-Noire, à l'issue d'une assemblée générale pour présider aux destinées du nzango dans cette ville pendant trois ans. Elle est à la tête d'un bureau de douze membres.

A l'issue de ces premières assises qui ont connu l'engouement des amoureux de cette discipline sportive reservée aux femmes, le président national d'Afis sport, Boris Banquet Bazebibouta, a félicité les membres élus, les invitant au respect des textes et du règlement qui régissent le nzango. « Vous avez désormais le maillet de commandement, ceux qui sont en face de vous, ce sont nos partenaires que vous connaissez. Au moment venu, vous leur donnerez vos instructions et votre ligne de conduite à suivre, le principe est clair », a indiqué le président national tout. Il a assuré cette équipe de son soutien avant de lui souhaiter pleins succès dans l'exercice de ses missions.

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S'adressant aux représentants des équipes présentes à cette assemblée, Boris Bazebibouta leur a invité au respect et à l'obéissance du staff dirigeant pour l'évolution de leur association au niveau départemental.

Prenant la parole après son installation à la tête du bureau départemental, Sylvie Malonga a remercié les participants pour la confiance en sa personneson. « Merci de m'avoir élue. Mais, je ne s'aurais relever ce défi seule, j'ai besoin de tout le monde pour réussir cette mission. Mon premier point fort pour réussir ce challenge, c'est l'écoute; le deuxième, c'est la solidarité ainsi que le travail; et, le troisième, c'est la mise en applicqation des textes et du règlement du nzango », a-t-elle indiqué.

Notons que l'assemblé générale élective du bureau d'Afis Pointe-Noire s'est tenue deux semaines après la mise en place des instances dirigeantes du bureau de Mouyondzi, dans le département de la Bouenza.

Le bureau exécutif d'Afis Sports Pointe-Noire

Présidente : Sylvie Malonga

1ere vice-présidente : Papathie Pouelet

2e vice-président : Christian Bomaka Ibala

3e vice-président : Back Moukala

Secrétaire général : Jonathan Okana

Secrétaire général adjoint : Naveck Bakary

Trésorier général : Hermione Bouanga

Trésorier général adjoint : Gertrude Bakala

1er membre : Maxime Okandzé

2e membre :Laurdany Madzou

3e membre : Laure Ngoma

Un commissariat de contrôle et d'évaluation a également été mis en place. Il est présidé par Myglège Massengo, suivi d'Edouard Moutou et de Flora Laeticia.