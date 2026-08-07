Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Coupes d'Europe (matches aller du 3e tour)

7 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue des champions, matches aller du 3e tour préliminaire

Nimègue réalise une bonne opération en rapportant le point du nul de l'Olympiakos Le Pirée (0-0).

Remplaçant, Brayann Pereira est entré à la 70e.

Ligue Europa, matches aller du 3e tour préliminaire

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Titulaire, Yvan Ikia Dimi a été remplacé à la 62e lors du court revers du Gornik Zabrze à Ferencvaros (0-1).

Pafos s'incline sur le plus petit des scores sur le terrain du Red Bull Salzbourg (0-1). Sans Mons Bassouamina, absent du groupe depuis le début de saison.

Ligue Europa Conférence, matches aller du 3e tour préliminaire

Déjà décisif au tour précédent, face à Floriana, Raddy Ovouka a encore été décisif lors du déplacement à Tre Flori, club de San Marin.

Alors que Drita était mené au score, le latéral gauche a égalisé à la 61e et remet son club dans le sens de la marche. Le champion du Kosovo s'impose finalement 4-1 et prend une bonne option sur la qualification.

L'Hapoel Tel Aviv de Fernand Mayembo, titulaire et capitaine, fait l'essentiel face à Katowice (2-0).

Le Dynamo Kiev bat Qarabag (1-0). Sans Pierre Mounguengue, resté sur le banc ukrainien, ni Jérémie Gnali, pas encore appelé dans le groupe azéri.

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