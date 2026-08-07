Burkina Faso: Prévention des inondations à Ouagadougou - Que chacun fasse sa part du boulot !

Une fois n'est pas coutume. Après les fortes pluies des 2 et 3 août derniers, les habitants des quartiers de Nagrin et Bonheur ville, à Ouagadougou, avaient les pieds dans l'eau. Chaque année apporte son lot de sinistrés comme si nous n'apprenions pas de nos erreurs. Il faut agir au plus vite. Après l'installation de la saison hivernale, de nombreux quartiers deviennent difficiles d'accès. Caniveaux bouchés, parfois curés mais dont la terre n'est pas enlevée. Routes réalisées sans drainage d'eau. Là où les caniveaux existent, certains ne semblent pas être aux normes.

Car, ils sont rapidement débordés par les eaux. Pour moi, le Fou, il faut véritablement interroger notre rapport à la salubrité et à notre cadre de vie, parce que la solution durable aux inondations se trouve dans cette réflexion. Du côté de l'autorité, on peut dire que les choses semblent bouger dans le bon sens avec la création de la Brigade Laabal pour lutter, entre autres, contre le désordre urbain, et l'adoption par la commune de Ouagadougou, d'un Plan d'urgence 2026 de prévention des inondations. Malgré tout, les habitants de certains quartiers de la capitale se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Une sorte de rappel que des efforts restent à faire.

Le respect des consignes de sécurité pendant cette période, pourrait nous éviter des drames

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C'est dire s'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, ce d'autant que la lutte contre les inondations est un combat de longue haleine. Il faut agir en amont et non mobiliser les énergies uniquement pendant la saison hivernale. Et travailler à mettre aux normes certains caniveaux et en réaliser là où ils n'existent pas. Aux efforts consentis par les pouvoirs publics, doivent s'ajouter des comportements civiques. Mettre les déchets dans les bacs à ordures. Confier leur enlèvement à des entreprises habilitées, est aussi nécessaire. Il n'y a pas de vertu à souffrir.

C'est dire si l'éthique de responsabilité doit habiter chacun. Il y a déjà de nombreuses initiatives entreprises par des populations afin d'assainir leur cadre de vie. Toute chose qu'il convient de saluer à sa juste valeur tout en les invitant à poursuivre sur cette lancée. Car, attendre tout de l'Etat est aussi l'une des causes des inondations. Les populations doivent suivre les consignes des autorités municipales. Le respect des mesures relatives aux zones inondables et les consignes de sécurité pendant cette période, devraient nous éviter des drames qui, chaque année, impactent négativement plusieurs familles.