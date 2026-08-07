Afrique: CAN féminine 2026 - Les huit nations qualifiés pour les quarts de finale

Après la phase de groupes de la CAN féminine 2026, huit équipes vont débuter les rencontres à élimination directe avec dans un premier temps les quarts de finale qui se déroulent samedi 8 et dimanche 9 août.

Les deux premiers nations de chaque groupes se sont qualifiés en quarts de finale, soit un total de 8 équipes. Les 4 équipes qui passeront en demi-finales auront leur billet pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.

Absentes de la dernière édition, les Lionnes Indomptables du Cameroun ont réussi leur phase de groupes avec une victoire contre le Mali (2-1), et contre le Ghana (1-0), pour se qualifier avant même la dernière journée. Pour leur troisième sortie, les Camerounaises ont concédé le nul face au Cap-Vert (1-1). Le Cameroun affrontera dimanche 9 août le Nigeria qui avait très mal commencé sa campagne en se faisant surprendre par le Malawi (2-3).

C'est justement le Malawi qui a créé la surprise en se qualifiant pour les quarts pour la première phase finale de CAN de son histoire. Devant son public, à domicile, le Maroc vise un premier titre continental et devra écarter l'Afrique du Sud, qui a été en danger après sa défaite surprise contre la Tanzanie lors de la première journée (1-2). Les Banyana Banyana ont ensuite arracher le match nul contre la Côte d'Ivoire (2-2) avant de battre le Burkina Faso (1-0).

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Après une victoire face au Cap-Vert (2-0), le Ghana s'est incliné face au Cameroun (0-1). Les Black Queens se sont finalement qualifiés à la différence de buts après le nul face au Mali (1-1). L'Algérie s'est qualifiée avec deux victoires, contre le Sénégal et le Kenya et une défaite face au Maroc. Elles affrontent la Côte d'Ivoire qui n'avait plus participé à la CAN féminine depuis 2014.

Les affiches des quarts de finale

Samedi 08 Août

Côte d'Ivoire - Algérie

Maroc - Afrique du Sud

Dimanche 09 Août

Cameroun - Nigéria

Malawi - Ghana