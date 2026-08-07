Ile Maurice: Athlétisme - Records et moisson historique pour Rodrigues

Les jeunes représentants de la petite île ont ébloui la piste et les concours du stade Germain-Comarmond à Bambous, samedi, lors des championnats nationaux KFC U16. Avec une délégation de 13 athlètes, Rodrigues a survolé la compétition en affichant un bilan de 9 médailles d'or, 3 titres de meilleurs athlètes ainsi que 3 nouveaux records nationaux.

Tout d'abord, Robin Tristan Agathe a survolé le championnat en signant un fantastique doublé doré au disque et au marteau. Des victoires assorties de deux nouveaux records nationaux. Robin Agathe a établi une nouvelle marque nationale au lancer du marteau avec un superbe jet de 62m22. Il efface ainsi l'ancien record de 57m17 réalisé par Nicolas Li Yung Fong le 18 mai 1997 à la Réunion.

Le jeune lanceur a étalé sa grande forme en effaçant le record national U16 au lancer du disque (1,25 kg) avec un jet à 43m89. Il pulvérise ainsi l'ancienne marque d'Enoc Edouard, une performance de 33m70 réalisée le 18 juillet dernier à Réduit.

Pour sa part, Anne Norah Volbert est partie dépoussiérer des tablettes un record national vieux de 31 ans. Signant un lancer exceptionnel à 46m94, elle écrase l'ancien record national du marteau que détenait Vanessa Mareemootoo, soit un jet à 43m30 accompli le 18 novembre 1995.

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Outre les records nationaux, les athlètes rodriguais se sont illustrés dans d'autres épreuves à l'instar de Hendrick Perrine qui a signé lui aussi un superbe doublé en or. Celui-ci s'est imposé sur le 100m (11s86) ainsi qu'au triple saut (12m92). Les autres médaillés d'or rodriguais sont Jordan Bégué au 300m (38s82), Dereck Chanseem au 300m haies (43s34), James Kevon Lamvohee au javelot (36m88) et Malika Perrine au poids (9m87).

Les athlètes rodriguais ont aussi ramené 3 médailles d'argent grâce aux performances d'Anne Keisha Perrine (800m - 2min 40s 97), Anne Norah Volbert (disque - 23m77) et Sarah Augustin (poids - 9m48) et 4 de bronze (Gwencharlène Ravina -- 300m (47s76)/Anne Cécile André - Longueur (4m70), Triple Saut (9m70)/Malika Perrine - Disque (21m58).