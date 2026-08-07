Ile Maurice: Football - Les critères d'admission pas respectés selon Franco Quirin

Lors de la séance parlementaire de mardi dernier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum, répondait au député indépendant Franco Quirin au sujet du choix des candidats pour suivre la formation de la Licence B de la CAF dispensée par la Mauritius Football Association (MFA).

Deven Nagalingum, se basant sur les informations reçues de la MFA, a énuméré les conditions que doivent remplir les candidats afin d'être retenus pour ce cours. Déjà, il a expliqué que l'instance de Trianon a reçu 60 candidatures mais avec le nombre limité de places, seuls 25 postulants ont été choisis. Parmi les huit critères que la Mauritius Football Association (MFA) aurait communiqués au ministre, plusieurs ne semblent pas avoir été respectés par certains candidats sélectionnés, selon Geraldo Marc. Le préparateur physique n'a pas été sélectionné. Il souligne toutefois qu'il remplirait toutes les conditions pour suivre le cours mais a été recalé en raison de la croisade qu'il mène contre la MFA.

«Je souhaite particulièrement attirer l'attention sur deux conditions essentielles : la possession d'un certificat de premiers secours valide depuis juillet 2025 et la possession d'une Licence CAF C valide. Or, certains candidats admis n'auraient pas suivi le cours de remise à niveau obligatoire leur permettant de renouveler et de valider leur Licence CAF C expirée. Malgré cela, ils ont été autorisés à participer au cours CAF Licence B», explique Geraldo Marc. Ce dernier a porté l'affaire devant l'Ombudsperson for Sports.

Il revient à la charge avec le certificat de premier secours. «Certains candidats ne détenaient pas, à la date requise, un certificat de premiers secours valide. Je demande ainsi qu'une vérification urgente et indépendante soit effectuée. Ma candidature mérite d'être réexaminée en urgence», poursuit-il. Franco Quirin a toutefois soutenu que l'obligation de suivre un refresher course de la licence C n'aurait pas été respectée pour tous les admis. Deven Nagalingum a répondu : «Je suis disposé à collaborer et à rechercher toutes les informations nécessaires dans un souci de transparence.»

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Pour rappel, cette formation certifiée par la Confédération africaine de football (CAF) a débuté le 3 août et prendra fin le 18 décembre. Le programme, d'une durée effective de cinq semaines réparties sur cette période, a été conçu par le directeur technique national Théo Timboussaint. Ce denier assure lui-même l'animation avec d'autres cadres techniques. Le coût de la formation s'élève à Rs 20 000 par participant.