Gabon: Acti'Jeunes 3.0 4e étape - Stade de Bikélé

6 Août 2026
Gabonews (Libreville)

La 4e et avant-dernière étape de la caravane itinérante Acti'Jeunes 3.0 a confirmé la dynamique grandissante de cette initiative en faveur de la jeunesse gabonaise. Depuis son lancement, le 25 juillet dernier, la mobilisation ne cesse de s'amplifier, tant auprès des jeunes que des partenaires institutionnels.

La visite du Dr Leila Saidji Joudane, Représentant Résidant du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), constitue un signal fort. En saluant l'initiative et en réaffirmant la volonté de l'UNFPA d'accompagner la Fondation Ma Bannière, l'agence onusienne reconnaît la pertinence d'un modèle qui rapproche les services essentiels des jeunes, au plus près de leurs réalités.

Cette présence témoigne de l'intérêt croissant des partenaires internationaux pour une caravane qui s'impose progressivement comme un espace de promotion de l'insertion, de la santé, de l'entrepreneuriat et de la lutte contre les addictions chez les jeunes.

La journée s'est conclue dans une ambiance conviviale avec la traditionnelle grande tombola, qui a récompensé de nombreux participants.

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