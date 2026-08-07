Soudan: Le Cabinet passe en revue les rapports sur la situation économique et l'approvisionnement électrique

Le Conseil des Ministres a tenu jeudi sa réunion périodique à Khartoum, sous la présidence du Premier ministre, professeur Kamel Idris.

Le sous-secrétaire du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Dr Geraham Abdelgader, a indiqué dans une déclaration a de presse que le Conseil a passé en revue le rapport sur la situation économique actuelle présenté par le ministre des Finances, Dr Jibril Ibrahim, soulignant que le rapport a expliqué la limitation des sources de recettes et l'augmentation des dépenses sous la lumière de la guerre existentielle imposée sur le pays en raison de la rébellion bien connue de la milice terroriste, et que le ministère continuait à travailler avec le budget d'urgence.

Le sous-secrétaire de l'Information a indiqué que le ministre des Finances a affirmé que le ministère s'acquittait de nombreux engagements envers les travailleurs de l'État et les transferts en cours vers les États, ainsi que les engagements en matière de santé, d'enseignement général et supérieur, de protection sociale des familles vulnérables, d'assurance maladie, de soins gratuits et d'autres obligations.

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Il a souligné la réalisation de l'augmentation des recettes grâce à l'élargissement de l'assiette fiscale sans augmentation des taux d'imposition, des droits de douane, des recettes foncières et autres, indiquant la continuité de la reprise du taux de croissance du PIB pour l'année 2026 et prévoyant que le taux de croissance atteindra 9 % en 2026, contre 1,7 % en 2025 , ainsi que la poursuite de la baisse du taux d'inflation et l'obtention d'une aide extérieure.

Le sous - secrétaire de la Culture et de l'Information a déclaré que le Conseil des ministres a salué les résultats économiques et rendu hommage aux efforts de tous ceux qui ont joué un rôle patriotique pour consolider les piliers de l'État et faire face aux défis sous la lumière des circonstances exceptionnelles que connait le pays.

Dr Geraham Abdelgader a indiqué que le Conseil a écouté un rapport sur l'approvisionnement électrique dans le pays présenté par le ministre de l'Énergie, ingénieur Al-Mu'tasim Ibrahim, au cours duquel il a passé en revue les traitements pour couvrir le secteur résidentiel ainsi que les infrastructures vitales, de service et stratégiques en électricité, Il s'est également assuré des efforts en cours pour réparer la défaillance du barrage de Merowe, d'autant plus que les pièces détachées destinées à réparer ces défaillances sont arrivées dans le pays et que toutes les équipes techniques sont prêtes à assurer le service requis.

Dr Geraham a ajouté que le Conseil a examiné les projets de loi du ministère de la Transformation numérique et des Communications, parmi lesquels figuraient le projet de loi de la cybersécurité, le projet de loi sur les données et l'intelligence artificielle, ainsi que le projet de loi sur la transformation numérique de 2026, soulignant que le Conseil a demandé que ces lois soient soumises à un examen plus approfondi en vue de leur approbation et de leur adoption ultérieures lors de la séance conjointe des Conseils des ministres et de la Souveraineté.