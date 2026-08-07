Pour sa dernière sortie dans cette TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026, le Cap-Vert tentera de quitter la compétition sur une bonne note face au Cameroun, déjà qualifié et assuré de terminer en tête du Groupe D. La rencontre se disputera le jeudi 6 août au stade Larbi Zaouli de Casablanca, à partir de 21h00 (heure locale, 20h00 GMT).

Faits du match

Éliminé après deux défaites lors de ses deux premières rencontres, le Cap-Vert n'a plus d'espoir de qualification. Le Cameroun, de son côté, est déjà assuré d'une place en quarts de finale.

Le Cameroun a affronté à dix reprises des sélections disputant leur première CAN Féminine, pour un bilan de six victoires, deux nuls et deux défaites.

Les deux seules défaites des Lionnes Indomptables contre des débutants remontent à la toute première édition, en 1998 : un revers 3-1 contre le Ghana en phase de groupes, puis une lourde défaite 6-0 face au Nigeria en demi-finale.

Trois des quatre rencontres que le Cameroun n'a pas remportées contre des novices datent également de 1998. Les Camerounaises avaient notamment fait match nul (3-3) contre la RD Congo lors du match pour la troisième place, avant de s'incliner aux tirs au but.

Le seul autre faux pas face à un débutant est un nul 1-1 contre le Togo en phase de groupes lors de l'édition 2022.

Leur confrontation la plus récente face à un novice s'est soldée par une victoire 1-0 contre le Botswana lors des barrages de la CAN 2022, un succès qui leur avait ouvert les portes des barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023.

Le Cameroun a trouvé le chemin des filets lors de neuf de ses dix confrontations face à des débutants en CAN Féminine. La seule exception reste la défaite 6-0 contre le Nigeria en 1998.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cap-Vert - Les chiffres clés

Le Cap-Vert a perdu ses deux premiers matches de la compétition, face au Ghana puis au Mali.

Les Cap-Verdiennes affronteront pour la première fois en CAN Féminine une sélection ne provenant pas d'Afrique de l'Ouest.

Elles sont toujours en quête de leurs premiers points dans la compétition.

Avant le Cap-Vert, quatre des cinq derniers débutants en CAN Féminine avaient réussi à décrocher au moins un point. Le Malawi y est parvenu lors de cette édition, tandis que le Burkina Faso, le Togo et le Botswana avaient fait de même en 2022. Seul le Burundi avait terminé sans le moindre point.

Evy Pereira a inscrit le tout premier but de l'histoire du Cabo Verde en CAN Féminine en égalisant à 1-1 lors de la défaite 3-2 contre le Mali.

Alivia Perry a également marqué face au Mali à la 88e minute, le but le plus tardif inscrit par le Cap-Vert dans la compétition.

Face au Ghana, le Cap-Vert a tenté 10 frappes, son plus haut total dans un match de CAN Féminine.

Les Cap-Verdiennes ont converti deux de leurs trois tirs cadrés contre le Mali.

Evy Pereira et Alivia Perry ont chacune marqué sur leur unique tentative cadrée face au Mali.

Avec 55 % de possession contre le Mali, le Cabo Verde a enregistré son meilleur total dans le tournoi, après seulement 36 % contre le Ghana.

Les Cap-Verdiennes ont également réussi 199 passes contre le Mali, leur meilleure performance dans ce domaine depuis le début de la compétition.

Cameroun - Les chiffres clés