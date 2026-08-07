Afrique: Les stats d'avant-match - Le Mali et le Ghana se disputent une place en quarts de finale de la CAN Féminine

Le Mali et le Ghana joueront leur qualification pour les quarts de finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026, lors de leur affrontement au stade Moulay Rachid de Casablanca, le jeudi 6 août, à partir de 21h00 (heure locale, 20h00 GMT). Un match nul suffira aux Black Queens pour rejoindre le Cameroun au tour suivant, tandis que les Aiglonnes n'auront d'autre choix que de s'imposer.

Faits du match

Les deux rivaux ouest-africains s'affronteront pour la sixième fois en CAN Féminine et pour la deuxième édition consécutive.

Le Ghana domine les confrontations avec trois victoires en cinq rencontres, contre un seul succès pour le Mali. Leur dernier duel, lors de l'édition 2024, s'était soldé par un match nul.

Les cinq précédentes confrontations entre les deux équipes se sont toutes disputées en phase de groupes.

Lorsque les deux sélections partageaient la même poule en 2002, 2006 et 2016, seul le Ghana avait atteint les phases à élimination directe. Le Mali s'est qualifié en 2018, tandis que les deux équipes avaient décroché leur billet lors de la dernière édition aux côtés de l'Afrique du Sud, première du groupe.

Le Ghana avait remporté les trois premières confrontations entre les deux équipes en CAN Féminine, en commençant par un succès 2-0 en phase de groupes en 2002 grâce à Alberta Sackey (55e) et Mavis Dgajmah (78e).

En 2006, un but de Rumanatu Tahiru à la 48e minute avait offert une victoire 1-0 aux Black Queens.

Les Ghanéennes avaient signé un troisième succès consécutif face au Mali en 2016 (3-1), avec des réalisations de Linda Eshun, Samira Suleman et Elizabeth Addo sur penalty, avant que Binta Diarra ne réduise l'écart en fin de rencontre.

En 2018, le Mali avait pratiquement éliminé le Ghana en s'imposant 2-1 lors de la deuxième journée. Bassira Touré avait inscrit un doublé, dont le but de la victoire à la 75e minute, après l'égalisation d'Elizabeth Addo sur penalty.

Lors de la dernière édition, Alice Kusi avait inscrit dès la 6e minute le but le plus rapide de l'histoire de cette affiche en CAN Féminine. Aïssata Traoré avait égalisé pour le Mali en seconde période.

Le Ghana a marqué lors de chacune de ses cinq confrontations face au Mali en CAN Féminine.

Les Black Queens sont les seules à avoir conservé leur cage inviolée dans cette affiche, lors de leurs victoires 2-0 en 2002 et 1-0 en 2006.

Les cinq confrontations ont produit 12 buts, dont neuf inscrits en seconde période.

Cinq de ces 12 réalisations (42 %) sont intervenues à partir de la 70e minute. Le Ghana en a inscrit trois, le Mali deux.

Le Mali a marqué quatre buts contre le Ghana en CAN Féminine : un avant la pause et trois après la mi-temps.

Le Ghana a trouvé le chemin des filets à huit reprises contre le Mali : deux buts en première période et six en seconde.

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Mali - Les chiffres clés

Une victoire qualifierait le Mali pour les quarts de finale.

En cas de qualification, les Aiglonnes atteindraient la phase à élimination directe pour la troisième fois de leur histoire, après 2018 et la dernière édition.

Le Mali avait échoué à sortir des groupes lors de ses six premières participations avant d'y parvenir lors des deux éditions précédentes.

Les Maliennes se sont inclinées 2-1 face au Cameroun lors de leur entrée en lice avant de battre le Cabo Verde 3-2.

Le Mali n'a encore jamais terminé premier de son groupe. Il avait terminé deuxième derrière le Cameroun en 2018 puis s'était qualifié comme l'un des meilleurs troisièmes lors de la dernière édition, derrière l'Afrique du Sud et le Ghana.

Les Aiglonnes ont perdu sept de leurs huit derniers matches de groupe. Leur seule victoire remonte à un succès 3-2 contre l'Algérie en 2018.

Elles se sont inclinées lors de leur dernier match de groupe en 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2016 et lors de la dernière édition.

Sur ces derniers matches de groupe, le Mali a inscrit six buts et en a encaissé 23.

À six reprises, les Maliennes ont perdu leur dernier match de groupe avec au moins deux buts d'écart.

Leurs plus lourdes défaites dans cet exercice sont un revers 5-1 contre le Nigeria en 2002 et deux défaites 4-0 contre l'Afrique du Sud en 2010 puis lors de la dernière édition.

Le Mali n'a remporté deux matches de groupes consécutifs qu'à une seule reprise, en 2018, contre le Ghana puis l'Algérie.

Le succès contre le Cabo Verde était la septième victoire du Mali en CAN Féminine, dont six obtenues avec un seul but d'écart.

C'était également la quatrième fois que les Maliennes s'imposaient sur le score de 3-2 dans la compétition.

Le Mali a marqué lors de ses deux premières rencontres de cette édition. Une seule fois auparavant, en 2018, il avait trouvé le chemin des filets dans chacun de ses trois matches de groupe.

Le succès contre le Cabo Verde a mis fin à une série de trois défaites consécutives et de quatre matches sans victoire.

Il s'agissait de la première victoire du Mali en CAN Féminine depuis son succès 1-0 contre la Tanzanie lors de la dernière édition.

Les Maliennes ont encaissé au moins un but lors de leurs cinq derniers matches de CAN Féminine. Leur dernier clean sheet remonte à cette victoire contre la Tanzanie.

Cette rencontre contre la Tanzanie représente d'ailleurs leur seule cage inviolée lors de leurs 29 matches disputés en CAN Féminine.

Les quatre buts du Mali dans cette édition ont été inscrits par quatre joueuses différentes.

Face au Cabo Verde, Fatoumata Diarra a porté son total à sept buts en CAN Féminine.

Elle avait notamment inscrit un doublé contre l'Algérie en 2018, marqué face à la Tanzanie en 2010, signé un autre doublé contre la RD Congo en 2006 et trouvé le chemin des filets contre le Cameroun en 2004.

Ses sept buts ont été inscrits lors de cinq rencontres différentes et le Mali n'a jamais perdu lorsqu'elle a marqué, avec quatre victoires et un match nul.

Les quatre victoires du Mali avec Fatoumata Diarra buteuse se sont toutes conclues sur le score de 3-2.

L'attaquante a marqué lors de cinq éditions différentes de la CAN Féminine.

Elle devient ainsi la première joueuse ou le premier joueur malien à marquer lors de cinq éditions différentes d'une CAN masculine ou féminine. Seydou Keita détenait auparavant le record malien avec des buts lors de quatre éditions de la CAN.

Fatoumata Diarra avait inscrit son premier but en CAN Féminine à l'âge de 18 ans et son plus récent à 40 ans.

Elle est la deuxième joueuse la plus âgée à avoir marqué dans l'histoire de la compétition. La Zambienne Racheal Nachula avait trouvé le chemin des filets contre l'Égypte à 40 ans et 195 jours lors de cette édition, tandis que Fatoumata Diarra avait 40 ans et 109 jours au moment de son but contre le Cabo Verde.

Ghana - Les chiffres clés